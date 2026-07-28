Britania do të inkurajojë nxënësit të zgjedhin arsimin teknik në vend të universitetit me reformat e reja

Aysu Biçer
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Qeveria britanike njoftoi planet për të prezantuar rrugë të reja të arsimit teknik për nxënësit nga mosha 14-vjeçare, si pjesë e përpjekjeve për të trajtuar papunësinë e të rinjve, transmeton Anadolu.
Propozimet synojnë të fusin më shumë të rinj në punë duke u lejuar nxënësve nga viti i 10-të të kombinojnë lëndët bazë akademike, si anglishtja dhe matematika, me arsimin teknik të lidhur me vendet e punës në dispozicion në zonën e tyre lokale.
Planet janë masat më të fundit të qeverisë për të trajtuar numrin e të rinjve që nuk janë në punësim, arsim apo trajnim, i cili është rritur në pothuajse një milion mes personave të moshës 16 deri në 24 vjeç.
Kryeministri britanik Andy Burnham dëshiron që inspektorët e shkollave të njohin cilësinë e arsimit teknik dhe mënyrën se si shkollat i përgatisin nxënësit për punë, në vend që të fokusohen kryesisht te vazhdimi i studimeve universitare.
Propozimet nuk do të mbështeten me fonde të reja dhe në vend të kësaj pritet të financohen përmes angazhimeve ekzistuese të qeverisë.
"Për një kohë të gjatë në këtë vend, nxënësve u është thënë se duhet të ndjekin rrugën akademike për të pasur sukses dhe për t'u respektuar. I gjithë sistemi shkollor është ndërtuar rreth kësaj dhe kjo i ka zhgënjyer të rinjtë që kërkojnë kualifikime teknike", tha Burnham në një deklaratë.
"Unë dua një sistem arsimor të bazuar në barazinë mes arsimit akademik dhe atij teknik, i cili u jep të gjithë të rinjve një rrugë të qartë në jetë. Nga sot, Britania do ta vlerësojë kapelën e punëtorit po aq sa kapelën e diplomimit", shtoi ai.
"Në një ndryshim themelor të sistemit arsimor, ne do të prezantojmë rrugë të reja të arsimit teknik nga mosha 14-vjeçare rrugë prestigjioze që do t'u japin nxënësve mundësinë të kombinojnë lëndët bazë akademike me aftësitë, njohuritë teknike dhe përvojën që u nevojiten për të siguruar vende pune cilësore dhe të paguara mirë aty ku jetojnë. Mesazhi im për të rinjtë është ky - pavarësisht nëse zgjidhni ndërtimin, programimin apo klasikët, ose matematikën, prodhimin apo mekanikën, ju do të merrni aftësitë që ju nevojiten dhe do të merrni respektin që meritoni", shpjegoi ai.
"Zgjidhja e krizës së papunësisë së të rinjve në Britani do të kërkojë një ndryshim të madh në mënyrën se si i bëjmë gjërat dhe kjo është ajo që do të bëjë kjo qeveri. Dua të sigurohem që sistemi ynë arsimor të mos lërë rrugë pa dalje për të rinjtë tanë. Ndryshimet që po njoftojmë sot do të jenë vetëm fillimi i punës sonë për të rikthyer mundësitë dhe shpresën në të gjithë vendin", theksoi ai.
Njoftimi vjen pas një raporti paraprak nga Alan Milburn, i cili paralajmëroi se Britania rrezikon një "brez të humbur", me pothuajse një milion persona të moshës 16 deri në 24 vjeç që nuk janë në arsim, punësim apo trajnim.