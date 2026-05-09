Britania dërgon luftanije të Marinës Mbretërore në Lindjen e Mesme përpara misionit të mundshëm të sigurisë në Hormuz

Necva Taştan Sevinç
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
Britania po dislokon një anije luftarake të Marinës Mbretërore në Lindjen e Mesme në përgatitje për një mision të mundshëm shumëkombësh për mbrojtjen e transportit tregtar në Ngushticën e Hormuzit, njoftoi Ministria e Mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Anija HMS Dragon, destrojer i tipit 45 i vendosur më parë në Mesdheun lindor pranë Qipros, do të “pozicionohet paraprakisht” në rajon dhe do të jetë gati t’u bashkohet një iniciative detare të udhëhequra nga Britania dhe Franca sapo kushtet ta lejojnë, raportuan disa media britanike duke cituar zëdhënësin e ministrisë.
Misioni i propozuar, i mbështetur nga kryeministri britanik Keir Starmer dhe presidenti francez Emmanuel Macron, synon të sigurojë lirinë e lundrimit përmes Ngushtica e Hormuzit.
“Mund të konfirmojmë se HMS Dragon do të dislokohet në Lindjen e Mesme për t’u pozicionuar paraprakisht përpara çdo misioni të ardhshëm shumëkombësh për mbrojtjen e transportit ndërkombëtar, kur kushtet të lejojnë kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit”, tha zëdhënësi.
“Pozicionimi paraprak i HMS Dragon është pjesë e planifikimit të kujdesshëm që do të sigurojë se Britania është e gatshme, si pjesë e një koalicioni shumëkombësh të udhëhequr bashkërisht nga Britania dhe Franca, të sigurojë ngushticën kur kushtet ta lejojnë”, shtoi ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga Donald Trump pa një afat të caktuar, duke i hapur rrugë diplomacisë për një zgjidhje të përhershme të konfliktit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore. Trump njoftoi të martën se ushtria amerikane do ta pezullojë përkohësisht operacionin “Projekti Liria” për të rikthyer lirinë e lundrimit për anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se bllokada amerikane do të mbetet “plotësisht në fuqi”.