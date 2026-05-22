Britania: Anija qëllon me të shtëna paralajmëruese ndaj një mjeti lundrues që po afrohej në veri të ishullit Socotra

Rania R.a. Abushamala
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Sipas Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), ekipi i armatosur i sigurisë së një cisterne qëlloi me të shtëna paralajmëruese ndaj një mjeti të vogël të dyshimtë që po i afrohej anijes në veri të ishullit Socotra të Jemenit, transmeton Anadolu.
Agjencia detare britanike tha se kishte marrë raport për një incident që përfshinte një cisternë të vendosur 98 milje detare në veri të ishullit Socotra.
Sipas raportit, oficeri i sigurisë së kompanisë së anijes konfirmoi se një mjet i vogël lundrues me pesë persona iu afrua cisternës.
“Ekipi i armatosur i sigurisë së anijes qëlloi me të shtëna paralajmëruese ndaj mjetit të vogël, gjë që i detyroi ata të ndryshonin drejtim”, tha UKMTO.
Agjencia shtoi se autoritetet po hetojnë incidentin.
Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera.