Britania akuzon një person për ndihmë ndaj shërbimit të inteligjencës së Iranit

Şeyma Erkul Dayanç
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Një person është akuzuar sipas Aktit të Sigurisë Kombëtare të Mbretërisë së Bashkuar për akuzat se ka ndihmuar shërbimin e inteligjencës iraniane, njoftoi sot "Sky News", transmeton Anadolu.
Sipas lajmit, Vahid Aberi, 39-vjeç nga Liverpooli u arrestua të mërkurën nga oficerët e policisë kundër terrorizmit në zonën e Birminghamit me dyshimin për një shkelje sipas nenit 3 të Aktit të Sigurisë Kombëtare. Oficerët kontrolluan gjithashtu adresat në Liverpool dhe Birmingham ndërsa Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës autorizoi më pas akuzën.
Aberi u mbajt në paraburgim dhe duhej të dilte sot para Gjykatës së Magjistraturës së Westminsterit, raportoi transmetuesi. Komandanti Helen Flanagan, kreu i Policisë kundër Terrorizmit në Londër, tha se policia nuk kishte identifikuar ndonjë kërcënim të drejtpërdrejtë për publikun në lidhje me hetimin.
"Ne kemi parë një rritje të konsiderueshme dhe të qëndrueshme në ritmin e punës sonë në hetimet e sigurisë kombëtare në vitet e fundit", tha Flanagan.
"Ky rast është një shembull tjetër se ku ne kemi ndërhyrë për të penguar aktivitetin e dyshuar të lidhur me shërbimet e huaja të inteligjencës", shtoi ajo.
Flanagan tha se policia nuk mund të komentonte më tej mbi akuzat pas akuzës, por përsëriti se ata "nuk kishin identifikuar ndonjë kërcënim të drejtpërdrejtë" për publikun ose për ndonjë komunitet apo individ të lidhur me hetimin.