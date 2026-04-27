Britani, mijëra qytetarë padisin prodhuesin e pulave dhe kompaninë e ujit për ndotjen e lumenjve

Aysu Biçer
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Më shumë se 4.500 njerëz që jetojnë ose punojnë pranë tre lumenjve në Mbretërinë e Bashkuar - Wye, Lugg dhe Usk, po marrin pjesë sot në një çështje gjyqësore në Gjykatën e Lartë në Londër, transmeton Anadolu.
Po përshkruhet si padia më e madhe për ndotjen mjedisore në historinë e Mbretërisë së Bashkuar për sa i përket numrit të paditësve dhe zonës së përfshirë.
Grupi po padit "Avara Foods", një nga prodhuesit më të mëdhenj të shpendëve në Mbretërinë e Bashkuar dhe "Welsh Water". Ata pretendojnë se të dy kompanitë kanë kontribuar në ndotjen afatgjatë të lumenjve përgjatë kufirit midis Anglisë dhe Uellsit, sipas një lajmi nga BBC.
Në qendër të mosmarrëveshjes është lumi Wye. Banorët vendas dhe aktivistët thonë se vitet e fundit ai është bërë gjithnjë e më i gjelbër në verë, me erëra të pakëndshme dhe kushte të rrëshqitshme. Ata e lidhin këtë me kultivimin intensiv të pulave në zonën përreth, ku rriten rreth 24 milionë zogj në çdo kohë, rreth një e katërta e prodhimit total të shpendëve në Mbretërinë e Bashkuar.
Pretendimi argumenton se sasi të mëdha të plehut të pulave të përhapura në tokë bujqësore po derdhen në lumenj si rrjedhje. Kjo, thonë ata, rrit lëndët ushqyese si fosfori dhe azoti në ujë, duke inkurajuar rritjen e tepërt të algave gjatë muajve të ngrohtë.
Çështja gjithashtu tregon shkarkimet e ujërave të zeza si një burim tjetër ndotjeje. Vlerësimet zyrtare kanë ngritur shqetësime në lidhje me gjendjen e lumit. Në vitin 2023, "Natural England" e klasifikoi lumin Wye si në gjendje "të pafavorshme në rënie".
Një plan veprimi i mëvonshëm përmendi ndotjen bujqësore, shkarkimet e ujërave të zeza, ndryshimet klimatike dhe rrjedhat më të ulëta të ujit të verës si presione kryesore që ndikojnë në sistemin e lumit.
Padia ligjore e ngritur nga kompania ligjore "Leigh Day" mbi bazën "pa fitore, pa pagesë", përfshin pretendime për neglizhencë dhe dëm mjedisor si shqetësim dhe shkelje të pronës. Ajo kërkon si kompensim financiar ashtu edhe masa për të rivendosur shëndetin e lumenjve.
"Avara Foods" i ka hedhur poshtë akuzat, duke i quajtur ato "të gabuara" ndërsa "Welsh Water" thotë se çështja është "e gabuar" dhe thekson investimin e saj në uljen e niveleve të ndotjes.