Britani, dënohen me burg dy persona për sulmet me zjarrvënie ndaj pronave të kryeministrit Starmer

Aysu Biçer
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Një person është dënuar me shtatë vjet burg për planifikim të dëmtimit të pronës dhe kryerje të sulmeve me zjarrvënie ndaj pronave të lidhura me kryeministrin britanik Keir Starmer, pasi gjykata dëgjoi se ai ishte rekrutuar përmes Telegramit nga një person anonim që i kishte ofruar pagesë dhe publicitet për këto veprime, transmeton Anadolu.
Roman Lavrynovych, 22-vjeç, nga Sydenham i Londrës, u dënua për dëmtimin me zjarr të dy pronave dhe për veprim të pakujdesshëm që rrezikonte jetën. Ai gjithashtu u shpall fajtor për planifikim të dëmtimit të pronës.
Megjithatë, gjyqtari Garnham tha se ai do të vuajë “deri në katër vjet e tetë muaj në burg”, pas së cilës do të lirohet me kusht për të kryer pjesën e mbetur të dënimit në komunitet. “Më pas do të lirohesh dhe do të vuash pjesën e mbetur të dënimit me kusht”, tha gjyqtari.
I pandehuri tjetër, Stanislav Carpiuc, 27-vjeç, mori një dënim prej dy vjetësh. Gjyqtari tha se ai do të vuajë “deri në një vit burg”, ndërsa pjesën tjetër me lirim me kusht. Të dy personat duhet të respektojnë kushtet e lirimit pas daljes nga burgu, përndryshe rrezikojnë të rikthehen në burg.
Gjatë gjykimit, juria dëgjoi se një person anonim rusishtfolës i njohur si “El Money” rekrutoi Lavrynovychin dhe Carpiucin përmes Telegramit. Sipas akuzës, ai i ofroi Lavrynovychit pagesë për të ndezur zjarre, për t’i regjistruar dhe për të siguruar që ato të raportoheshin në media.
Gjykata dëgjoi se më 8 maj 2025, një automjet Toyota RAV4, që më parë i përkiste Starmerit, u dogj. Një zjarr i dytë u vendos më 11 maj në derën hyrëse të një prone në veri të Londrës që Starmer kishte administruar më parë. Në orët e para të 12 majit, shpërtheu një zjarr në një ish-banesë në Kentish Town, Londër, ku në atë kohë jetonte një anëtar i familjes.
Një tjetër shtetas ukrainas, Petro Pochynok, 35-vjeç, u shpall i pafajshëm.