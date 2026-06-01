Britani, bie ndjeshëm përdorimi i cigareve elektronike njëpërdorimshe një vit pas ndalimit

İlayda Çakırtekin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Britania regjistroi rënie të ndjeshme në përdorimin e cigareve elektronike njëpërdorimshe një vit pas ndalimit qeveritar të cigareve elektronike njëpërdorimshe, zbuloi sot një sondazh i cituar nga "Sky News", transmeton Anadolu.
Të dhënat e sondazhit "YouGov" treguan se tek 13 për qind e 11-17-vjeçarëve që përdorin cigare elektronike kryesisht produkte njëpërdorimshe, është shënuar rënie nga 42 për qind para se të futej ndalimi në vitin 2025.
Shkalla është gjithashtu më e ulët se kulmi prej 69 për qind i regjistruar në vitin 2023.
Sondazhi zbuloi gjithashtu rënie në përdorimin e cigareve elektronike njëpërdorimshe tek të rriturit. Vetëm 8 për qind e të rriturve që përdorin cigare elektronike thanë se përdorin kryesisht produkte njëpërdorimshe, nga 24 për qind në vitin 2025 dhe 31 për qind në vitin 2023.
Gjetjet sugjerojnë se ndalimi ndihmoi në uljen e popullaritetit dhe disponueshmërisë së cigareve elektronike njëpërdorimshe, megjithëse miliona të tjerë thuhet se ende po e "anashkalojnë" pavarësisht masës, sipas "Sky News".