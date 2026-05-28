Britani, 10 të vdekur në incidente që lidhen me ujin për shkak të temperaturave të larta

Mehmet Solmaz
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Një i mitur që vdiq ndërsa notonte në një pellg në Kent u bë personi i 10-të që humbi jetën në incidente të lidhura me ujin në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar gjatë një periudhe me temperatura rekord të majit, tha sot policia, transmeton Anadolu.
Policia e Kentit tha se oficerët u thirrën të mërkurën pasdite për raportime shqetësuese për një notar në një pellg pranë Galley Hill Road në Swanscombe, ku trupi i djalit u gjet më vonë. Vdekja e tij nuk po trajtohet si e dyshimtë.
Vdekja e fundit vjen pas një serie incidentesh që përfshijnë fëmijë dhe adoleshentë në lumenj, liqene dhe ujëra bregdetare në të gjithë Anglinë dhe Uellsin në ditët e fundit.
Midis viktimave ishte 12-vjeçari Junior Slater, i cili vdiq ndërsa notonte në lumin Ribble të Lancashire-s dhe 15-vjeçari Declan Sawyer, trupi i të cilit u gjet në Liqenet Swanholme në Lincoln.
Institucioni Mbretëror Kombëtar i Varkave të Shpëtimit paralajmëroi se uji i hapur mbetet rrezikshëm i ftohtë pavarësisht motit të nxehtë. Disa zona të Londrës panë regjistruam temperatura prej 35 gradë Celsius të martën, duke thyer rekordin e vendosur të hënën për ditën më të nxehtë të majit.
Kew Gardens në Londrën jugperëndimore regjistroi temperatura prej 35.1 gradë Celsius, duke tejkaluar rekordin e së hënës prej 34.8 gradë Celsius në të njëjtin vend.
Javën e kaluar, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar lëshoi alarm të verdhë për nxehtësi të lartë në të gjithë Anglinë, hera e parë këtë vit, përpara temperaturave rekordthyese.