Brezi i fundit i prodhuesve të sandaleve në Bodrum po përpiqet ta mbajë gjallë zanatin e vjetër
"Nga njëra anë prodhojmë modele klasike të stilit Bodrum dhe romak, nga ana tjetër zhvillojmë dizajne të reja duke ndjekur modën", tha mjeshtri i sandaleve Fadil Yamanoglu
Ali Ballı
19 korrik 2026•Përditësim: 19 korrik 2026
photo: Ali Ballı / AA
Mugla
Në Bodrum të Turqisë, sandalet tradicionale të punuara me dorë marrin formë në një punishte të katër mjeshtërve, pas një pune të kujdesshme që zgjat me orë të tëra, raporton Anadolu.
Mjeshtrit, të cilët e ushtrojnë të njëjtin profesion që nga fëmijëria, përpiqen njëkohësisht ta përcjellin këtë trashëgimi kulturore te brezat e ardhshëm dhe të përgatisin nxënës të rinj, në mënyrë që zanati të mos zhduket.
Ata i prodhojnë sandalet me rreth 90 për qind punë dore, duke filluar nga përzgjedhja dhe prerja e lëkurës, vendosja në kallëp e deri te qepja me dorë.
Mjeshtri i sandaleve Fadil Yamanoglu tha për Anadolu se po vazhdon profesionin e trashëguar nga gjyshi dhe babai dhe se gjatë gjithë jetës kanë bërë vetëm prodhimin e sandaleve.
Duke theksuar se sandalet e prodhuara prej lëkure natyrale i shesin në dyqanin e tyre në çarshinë e Bodrumit ai tha:
"Sandalet, të cilat tërheqin interesin e turistëve vendas dhe të huaj, me kalimin e viteve janë bërë zgjedhja e shumë emrave të njohur botërorë. Patëm fatin të punonim edhe me të ndjerin Ali Guven, një nga emrat më të rëndësishëm të traditës së sandaleve të Bodrumit. U frymëzuam prej tij dhe duam ta mbajmë gjallë mënyrën e tij të mjeshtërisë. Ky profesion është një zanat i brezit të tretë, që ka kaluar nga gjyshërit te baballarët tanë e më pas te ne. Nga njëra anë prodhojmë modelet klasike të stilit Bodrum dhe romak, ndërsa nga ana tjetër ndjekim modën dhe zhvillojmë dizajne të reja. Dëshira jonë më e madhe është që të rinjtë të tregojnë interes për këtë profesion. Ne jemi gati t'i mësojmë, mjafton të ketë të interesuar".
Edhe mjeshtri i sandaleve Turker Dikan tha se e vazhdojnë me dashuri profesionin e trashëguar nga baballarët e tyre dhe se nuk bëjnë kompromis me cilësinë dhe qëndrueshmërinë.
Duke theksuar se gjatë dimrit projektojnë modele të reja dhe punojnë gjatë të gjithë vitit, Dikan tha: "Në vitet 1980-1990, kur turizmi u zhvillua, interesi për këtë profesion ishte shumë i madh. Sot, interesi është zvogëluar dhe problemi ynë më i madh është mungesa e nxënësve. Fatkeqësisht, nuk ka të rinj që do ta vazhdojnë këtë profesion pas nesh. Përpunimi i lëkurës dhe shndërrimi i saj në një sandale të rehatshme është një proces që kërkon durim. Është krenari e madhe për ne që emra të njohur nga shumë vende të botës vizitojnë dyqanin tonë dhe që sandalet e punuara me dorë të Bodrumit vlerësohen kaq shumë".
Vizitoret e dyqanit, Melike Duran dhe Pinar Altintas, thanë se prej shumë vitesh i përdorin me kënaqësi sandalet e punuara me dorë dhe theksuan se ky zanat me traditë të gjatë duhet të vazhdojë.