Brazili ngrin asete me vlerë 2 miliardë dollarë në hetimin për trafik droge pas sanksioneve amerikane

Mücahithan Avcıoğlu
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Policia Federale e Brazilit ka nisur operacion kundër një rrjeti të dyshuar për pastrim parash të lidhur me trafikun ndërkombëtar të drogës, vetëm disa ditë pasi SHBA-ja vendosi sanksione ndaj dy shtetasve brazilianë dhe katër kompanive për mbështetje të dyshuar ndaj organizatës kriminale Primeiro Comando da Capital (PCC), transmeton Anadolu
Policia Federale bëri të ditur se më shumë se 50 efektivë u angazhuan në kuadër të operacionit “Exchange”, duke ekzekutuar 13 urdhra kontrolli dhe sekuestrimi si dhe 11 urdhra për arrestim të përkohshëm në shtetin Sao Paulo.
Urdhrat u lëshuan nga Gjykata e 7-të Penale Federale në Sao Paulo dhe përfshinin adresa në qytetet Sao Paulo, Santos, Praia Grande dhe Santana de Parnaiba. Gjykata gjithashtu urdhëroi sekuestrimin e aseteve, sendeve me vlerë dhe aseteve në kriptomonedha që u përkasin të dyshuarve deri në vlerën prej 11 miliardë realësh brazilianë ose rreth 2 miliardë dollarë amerikanë.
Zyra për Kontrollin e Pasurive të Huaja e Departamentit amerikan të Thesarit (OFAC) njoftoi të mërkurën se vendosi sanksione ndaj Victor Henrique de Oliveira Shimada dhe Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, si dhe ndaj katër kompanive, për mbështetje të dyshuar të operacioneve të pastrimit të parave të lidhura me PCC-në.
Departamenti i Thesarit tha se masa kishte në shënjestër një nyje të rrjetit të pastrimit të parave të PCC-së me bazë në Sao Paulo, duke pretenduar se Shimada vepronte si një lidhje kyçe mes operativëve të PCC-së me bazë në Florida dhe trafikantëve të huaj të drogës ndërsa Oliveira siguronte mbështetje logjistike për operacionet e pastrimit të parave.
Hetuesit brazilianë thanë se të dyshuarit përdornin një sistem të strukturuar për të lëvizur fondet e paligjshme përmes transfertave me kriptomonedha, transportit të sendeve me vlerë, përfshirë para në dorë, transaksioneve bankare me vlera të larta, transfertave ndërmjet individëve dhe kompanive, si dhe aktiviteteve të tjera financiare.
Sipas policisë, analizat paraprake identifikuan transaksione që tejkalonin vlerën prej 1,92 miliardë dollarësh. Të dyshuarit mund të përballen me akuza për pjesëmarrje në organizatë kriminale, pastrim parash, evazion fiskal dhe vepra të tjera penale që mund të identifikohen gjatë hetimeve.