Brazil, dy të vdekur pas përplasjes së një avioni të vogël në ndërtesë banimi

Sinan Doğan
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Një avion i vogël u përplas në një ndërtesë banimi pak kohë pas ngritjes në shtetin Minas Gerais të Brazilit, ku sipas të dhënave fillestare, dy persona kanë humbur jetën dhe tre të tjerë janë lënduar rëndë, transmeton Anadolu.
Sipas mediave lokale, avioni i vogël që u ngrit nga aeroporti Pampulha në qytetin Belo Horizonte, u përplas në katin e tretë të një ndërtese pak minuta pas ngritjes.
Aksidenti ka rezultuar me dy të vdekur, ndërsa tre persona janë lënduar rëndë.
Në vendin e ngjarjes u dërguan shumë ambulanca dhe ekipe kërkim-shpëtimi.
Momenti kur avioni përplaset në ndërtesë është regjistruar nga kamerat.