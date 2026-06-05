Botërori 2026, Irani dorëzon pasaportat në Ambasadën e SHBA-së në Ankara për vizat e kombëtares

Şahin Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Irani ka dorëzuar pasaportat e anëtarëve të ekipit të tij kombëtar të futbollit në Ambasadën Amerikane në kryeqytetin turk Ankara, si pjesë e procesit të vizave përpara Kupës së Botës FIFA 2026, tha presidenti i Federatës Iraniane të Futbollit, Mehdi Taj, transmeton Anadolu.
Duke folur për televizionin shtetëror të Iranit, Taj tha se FIFA ka kërkuar që pasaportat të dorëzohen në ambasadë. "Dje FIFA na kërkoi të dorëzonim pasaportat e anëtarëve të ekipit kombëtar të futbollit të Iranit në Ambasadën Amerikane në Ankara dhe ne e bëmë këtë", tha Taj.
Ai theksoi se federata është duke pritur një vendim mbi aplikimet për viza dhe pret sqarime brenda dy ditëve të ardhshme. "Po presim sot dhe nesër për të parë nëse do të lëshohen viza amerikane për anëtarët e ekipit kombëtar", tha ai duke shtuar se skuadra duhet të sigurojë vizat para se të udhëtojë për në qytetin meksikan Tijuana.
Pavarësisht pasigurisë, Taj shprehu besim se të gjithë anëtarët e delegacionit do të marrin viza. "Vlerësimi im është se vizat do të lëshohen për të gjithë anëtarët e ekipit kombëtar të futbollit të Iranit që udhëtojnë për në SHBA", tha ai.
Taj shtoi se federata e ka informuar FIFA-n se mund të ndjekë mundësi alternative nëse nuk lëshohen viza për disa anëtarë të ekipit kombëtar. "Ne e kemi informuar FIFA-n se nëse nuk lëshohen viza për disa anëtarë të ekipit kombëtar, ne do të marrim vendime të tjera", tha ai.
Taj nuk dha detaje se cilat alternativa mund të marrë në konsideratë federata nëse problemet me vizat vazhdojnë. Komentet erdhën pasi zyrtarët iranianë njoftuan se lojtarët e ekipit kombëtar kishin marrë viza meksikane përpara Kupës së Botës, të cilën SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika do ta presin së bashku.
Sipas zyrtarëve iranianë të futbollit, delegacioni i ekipit është planifikuar të niset për në qytetin kufitar meksikan Tijuana të premten, ku do të jetë i vendosur para dhe gjatë turneut. Çështja e vizave është shfaqur si një nga shqetësimet kryesore për Iranin përpara Kupës së Botës. Edhe pse ekipi pritet të jetë i vendosur në Tijuana, Meksikë, të tre ndeshjet e Grupit G do të luhen në SHBA.
Irani do ta hapë fushatën e tij kundër Zelandës së Re në stadiumin "SoFi" në Los Angeles më 16 qershor, përpara se të përballet me Belgjikën në të njëjtin vend më 21 qershor. Ekipi do ta përfundojë fazën e grupeve kundër Egjiptit në "Lumen Field" në Seattle më 26 qershor. Prandaj, skuadra do të duhet të udhëtojë nga Meksika në SHBA për secilën ndeshje të saj.
Irani ka mbajtur një kamp stërvitor para Kupës së Botës në qytetin turistik turk të Antalyas që nga 19 maji.