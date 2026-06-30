Bordi i Paqes thotë se automjetet e para "taktike" kanë mbërritur në bazën e forcës shumëkombëshe në Gaza

Rania R.a. Abushamala
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Bordi i Paqes njoftoi të martën mbërritjen e automjeteve të para “taktike” në bazën e Forcës Ndërkombëtare të Sigurisë (ISF) në Rripin e Gazës, ndërsa vazhdojnë përgatitjet logjistike për dislokimin e një force shumëkombëshe në enklavë, transmeton Anadolu.
“Automjete taktike mbërrijnë në Zonën e Mbështetjes Logjistike: Endurance”, thuhet në një postim në platformën sociale amerikane X.
Njoftimi u shoqërua me fotografi që dokumentonin mbërritjen e automjeteve.
Një delegacion i Hamasit mbërriti të martën në Kajro për bisedime me zyrtarë egjiptianë dhe ndërmjetësuesit mbi zbatimin e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
Bordi i Paqes u krijua në janar me nismën e presidentit të SHBA-së Donald Trump, si pjesë e përpjekjeve për të arritur një zgjidhje paqësore në Gaza.
Takimi i parë i Bordit të Paqes për Gazën u mbajt më 19 shkurt në Institutin e Paqes të Shteteve të Bashkuara në Washington, nën udhëheqjen e Trumpit.
Nisma ishte pjesë e fazës së dytë të planit me 20 pika të Trumpit për t’i dhënë fund luftës në Gaza, e mbështetur nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së nga nëntori i kaluar.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit përfshinte një armëpushim dhe shkëmbim të të burgosurve mes Izraelit dhe fraksioneve palestineze, një armëpushim të përhershëm, si dhe tërheqje graduale të Izraelit nga enklava. Megjithatë, Izraeli ka vazhduar ta shkelë marrëveshjen pothuajse çdo ditë.
Sipas fazës së dytë, Izraeli pritet të kryejë tërheqje të mëtejshme nga territori, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizimi do të marrë përsipër përgjegjësitë e sigurisë, përfshirë lehtësimin e dërgesave të ndihmës humanitare dhe materialeve për rindërtim.
Me mbështetjen e SHBA-së, Izraeli nisi një luftë shkatërruese në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe duke plagosur mbi 173.000 të tjerë, shumica gra dhe fëmijë, sipas të dhënave palestineze.