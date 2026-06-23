Bombarduesit rusë "Tu-160" patrulluan mbi Detin Barents dhe Detin e Norvegjisë

Elena Teslova
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha sot se bombarduesit strategjikë "Tu-160" të Forcave Ajrore Ruse kryen fluturim të planifikuar mbi ujërat neutrale të Detit Barents dhe Detit të Norvegjisë, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se fluturimi zgjati rreth 16 orë pa specifikuar datat kur u krye. Gjatë misionit, ekuipazhet e "Tu-160" praktikuan furnizimin me karburant nga ajri, vuri në dukje ministria.
Shoqërimi luftarak u sigurua nga avionët MiG-31 të Forcave Ajrore Ruse. Në faza të caktuara të rrugës, bombarduesit strategjikë u shoqëruan gjithashtu nga avionë luftarakë nga vendet e huaja, tha ai.
Ministria theksoi se të gjitha fluturimet e avionëve të Forcave Ajrore Ruse kryhen në përputhje të rreptë me rregullat ndërkombëtare që rregullojnë përdorimin e hapësirës ajrore.
Aviacioni rus me rreze të gjatë kryen rregullisht fluturime mbi ujërat neutrale të Arktikut, Atlantikut të Veriut, Oqeanit Paqësor, Detit Baltik dhe Detit të Zi.