Blloku i Gjirit dënon "përshkallëzimin e rrezikshëm" të Iranit pas sulmeve në Bahrein dhe Kuvajt

Rania R.a. Abushamala
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC), Jasem Mohamed Albudaiwi dënoi sot sulmet e vazhdueshme iraniane kundër Bahreinit dhe Kuvajtit, duke i quajtur ato përshkallëzim të rrezikshëm dhe të paprecedentë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Albudaiwi denoncoi sulmet ndaj “objekteve civile, infrastrukturës, selive dhe misioneve diplomatike” në dy shtetet e Gjirit.
Ai tha se sulmet përbëjnë "përshkallëzim të rrezikshëm dhe të paprecedentë" dhe pasqyrojnë "këmbënguljen e regjimit iranian për të ndjekur politika armiqësore të refuzuara që synojnë sigurinë, stabilitetin dhe sovranitetin e shteteve të GCC-së".
Albudaiwi shtoi se sulmet e vazhdueshme demonstrojnë këmbënguljen e Iranit në ndjekjen e politikave që synojnë minimin e sigurisë rajonale "në kundërshtim të hapur ndaj ligjit ndërkombëtar, Kartës së OKB-së dhe të gjitha normave ndërkombëtare".
Ai theksoi se situata kërkon "qëndrim të fortë ndërkombëtar" për të ndalur ato që ai i përshkroi si "praktika të rrezikshme agresive iraniane". Shefi i GCC-së nënvizoi se siguria e Bahreinit dhe Kuvajtit është "pjesë integrale e sigurisë së shteteve të GCC-së".
"Vendet anëtare të GCC-së qëndrojnë të bashkuar në përballjen me sulmet iraniane dhe mbështesin plotësisht të gjitha masat e marra nga Bahreini dhe Kuvajti për të mbrojtur sigurinë, sovranitetin dhe integritetin e tyre territorial", tha Albudaiwi.