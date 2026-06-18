Blloku afrikan kërkon respekt për sovranitetin e Somalisë në mes të angazhimit Izrael-Somaliland

Mohamed Dhaysane
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Autoriteti Ndërqeveritar për Zhvillim (IGAD) ka bërë thirrje sot për përmbajtje dhe respekt për sovranitetin e Somalisë, pasi rajoni i shkëputur i Somalisë, Somalilandi hapi ambasadë në Kuds, transmeton Anadolu.
Blloku rajonal i Bririt të Afrikës ripohoi angazhimin e tij për sovranitetin, unitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë politike të Somalisë në përputhje me Traktatin IGAD, Aktin Konstituiv të Unionit Afrikan dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara.
"Në këtë aspekt, IGAD ka marrë parasysh raportet lidhur me hapjen e një ambasade të Somalilandit në Kuds dhe rithekson qëndrimin e saj të kahershëm se uniteti dhe integriteti territorial i Somalisë duhet të respektohen plotësisht", tha organi rajonal në një deklaratë.
Ai shprehu shqetësim për çdo veprim apo iniciativë që minon sovranitetin e Somalisë dhe nënvizoi se "veprime të tilla rrezikojnë të rrisin tensionet dhe të minojnë paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal".
Izraeli e njohu rajonin e shkëputur të Somalilandit si shtet sovran të pavarur në dhjetor 2025.
Somalilandi, të cilit i mungon njohja zyrtare që nga shpallja e pavarësisë nga Somalia në vitin 1991, vepron si një njësi "de fakto" e pavarur administrative, politike dhe e sigurisë.
Qeveria somaleze refuzon të njohë Somalilandin si shtet të pavarur, e konsideron atë pjesë integrale të territorit të saj dhe e sheh çdo marrëveshje të drejtpërdrejtë ose angazhim me të si shkelje të sovranitetit dhe unitetit të Somalisë.