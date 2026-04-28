Bllokada izraelite kërcënon mbylljen e të vetmit impiant oksigjeni në Gazën veriore

Lina Altawell
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Ministria e Shëndetësisë e Gazës paralajmëroi të martën se i vetmi impiant gjenerimi oksigjeni që i shërben Qytetit të Gazës dhe veriut të territorit është në rrezik mbylljeje për shkak të keqfunksionimeve të përsëritura dhe mungesës së alternativave për shkak të bllokadës shkatërruese izraelite, transmeton Anadolu.
“Impianti është burimi kryesor i furnizimit të pacientëve me oksigjen mjekësor, veçanërisht atyre me sëmundje kronike, përveç përmbushjes së nevojave të institucioneve civile të lidhura me shëndetin”, tha ministria në një deklaratë.
Ajo paralajmëroi se impianti mund të ndalojë së funksionuari për shkak të “prishjeve të përsëritura të shkaktuara nga ngarkesa e madhe e punës dhe orët e gjata të funksionimit”, në mungesë të alternativave të mjaftueshme për shkak të bllokadës izraelite.
Ministria tha se mbyllja “kërcënon një ndërprerje në furnizimin me oksigjen mjekësor dhe i ekspozon jetën e pacientëve ndaj rreziqeve serioze”, duke paralajmëruar për një “katastrofë të afërt humanitare".
Ajo u bëri thirrje autoriteteve përkatëse dhe institucioneve ndërkombëtare që të ndërhyjnë urgjentisht për të lejuar hyrjen e impianteve të reja të gjenerimit të oksigjenit dhe për të siguruar furnizimin e vazhdueshëm të oksigjenit mjekësor në institucionet shëndetësore për të mbrojtur jetën e pacientëve dhe për të ruajtur shërbimet.
Ministria ka paralajmëruar vazhdimisht për rreziqet e pengimit të Izraelit për hyrjen e ilaçeve, furnizimeve dhe pajisjeve mjekësore, si dhe pasojat e rënda për shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe jetën e pacientëve.
Raportet zyrtare palestineze kanë paralajmëruar gjithashtu për rreziqet e bllokimit të Izraelit për hyrjen e pjesëve rezervë të nevojshme për të mirëmbajtur pajisjet, makineritë dhe automjetet që ofrojnë shërbime thelbësore në enklavë.
Kjo vjen pasi Izraeli nuk i ka zbatuar detyrimet e tij sipas marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori 2025, duke përfshirë hapjen e kalimeve dhe lejimin e sasive të dakorduara të ushqimit, ndihmës, ndihmës mjekësore dhe materialeve të strehimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu ka vazhduar shkeljet përmes granatimeve dhe të shtënave me armë zjarri, të cilat kanë vrarë 818 palestinezë dhe kanë plagosur 2.301 të tjerë që nga armëpushimi, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë.
Armëpushimi u arrit pas dy vitesh lufte gjenocidale që filloi më 8 tetor 2023, duke vrarë të paktën 72.600 palestinezë, duke plagosur mbi 172.400 dhe duke shkaktuar shkatërrime masive që prekin rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.