Bjellorusia: Regjistruam mbi 100 ndërhyrje nga dronë ukrainas javën e kaluar

Elena Teslova
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Bjellorusia ka regjistruar përpjekje pothuajse të përditshme nga dronë ukrainas për të kaluar kufirin e saj, me 116 incidente të tilla të regjistruara vetëm gjatë javës së kaluar, tha sot sekretari i Këshillit të Sigurisë Shtetërore të Bjellorusisë, Alexander Volfovich, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim të Komitetit të Sekretarëve të Këshillit të Sigurisë të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive në Moskë më 26 maj, Volfovich tha se sistemet bjelloruse të mbrojtjes ajrore zbulojnë rregullisht dronë luftarakë që kalojnë nga Ukraina në territorin bjellorus.
"Çdo ditë, sistemet tona të mbrojtjes ajrore regjistrojnë kalime të rregullta të kufirit Bjellorusi-Ukrainë nga dronë luftarakë dhe rrëzimet e tyre në territorin tonë", tha Volfovich.
"Në disa raste, këto nuk janë ndërhyrje aksidentale, por përpjekje për të goditur elementë të infrastrukturës kufitare nën maskën e fluturimeve gjoja aksidentale", shtoi ai.
Sipas tij, forcat bjelloruse të reagimit të shpejtë u vendosën në gatishmëri dhe ndërhynë 59 herë gjatë javës së kaluar në përgjigje të incidenteve me dronë.