Bjellorusia dhe Rusia zhvillojnë stërvitje mbi përdorimin luftarak të armëve bërthamore

Kanyshai Butun
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ministria e Mbrojtjes e Bjellorusisë njoftoi të hënën fillimin e stërvitjeve ushtarake mbi përdorimin luftarak të armëve bërthamore dhe mbështetjen bërthamore në bashkëpunim me Rusinë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se stërvitjet synojnë të rrisin gatishmërinë e forcave të armatosura bjelloruse për të përdorur "armë moderne".
"Qëllimi i stërvitjes është të përmirësojë stërvitjen e personelit, të testojë gatishmërinë e armëve, pajisjeve ushtarake dhe speciale për të kryer misione dhe të organizojë vendosjen luftarake nga zona të paplanifikuara", tha deklarata.
Ministria shtoi se stërvitjet, të zhvilluara së bashku me Rusinë, do të përfshijnë praktikimin e dorëzimit të municioneve bërthamore dhe përgatitjen e tyre për përdorim.
Ajo tha se stërvitjet do të përqendrohen në testimin e gatishmërisë së vendosjes luftarake nga vende të papërgatitura në të gjithë Bjellorusinë, me theks në fshehjen, lëvizjen në distanca të gjata dhe koordinimin operativ të forcave dhe pajisjeve.
"Stërvitja është një ngjarje e planifikuar stërvitore brenda Shtetit të Unionit (aleancës midis Rusisë dhe Bjellorusisë), nuk drejtohet kundër vendeve të treta dhe nuk përbën kërcënim për sigurinë në rajon", tha ajo.