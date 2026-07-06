Bizhuteri me vlerë miliona euro u vodhën nga muzeu "Lalique" në Francë

Kanyshai Butun
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Muzeu i prodhuesit francez të qelqit luksoz "Lalique" në verilindje të Francës u shënjestrua nga hajdutët të cilët vodhën bizhuteri me vlerë gati 4 milionë euro të dielën në mëngjes, raportoi e përditshmja franceze "Le Parisien", duke cituar burime të njohura me hetimin, transmeton Anadolu.
Disa të dyshuar të maskuar hapën me forcë një derë, thyen gjashtë vitrina dhe u larguan me 20 bizhuteri kristali, tha raporti. Muzeu do të mbetet i mbyllur në ditët në vijim ndërsa zyrtarët vlerësojnë dëmin dhe forcojnë sigurinë.
"Xhandarmëria ndërhyri dhe hetimi do të ndjekë rrjedhën e saj", tha muzeu në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale X.
Kryetari i bashkisë së Wingen-sur-Moder, Christian Dorschner tha për gazetën rajonale "Dernieres Nouvelles d'Alsace" se hajdutët dukeshin "të informuar mirë", pasi u drejtuan direkt drejt koleksionit të bizhuterive. Ai tha se sistemi i alarmit të muzeut funksiononte siç duhet, por kompania e sigurisë nuk arriti të njoftonte menjëherë policinë.
Autoritetet po shqyrtojnë pamjet e mbikëqyrjes dhe hetimi i është caktuar njësisë së hetimeve penale të xhandarmërisë Bas-Rhin.
"Le Parisien" tha se muzeu ishte vendosur në listën e objekteve të cenueshme dhe ishte "nën mbikëqyrje të veçantë" pas një grabitjeje të xhevahireve të profilit të lartë në muzeun e Luvrit në tetor 2025, në të cilën hajdutët vodhën sende me vlerë rreth 102 milionë dollarë.