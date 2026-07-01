"Bisedimet e udhëhequra nga SHBA në Bahrein fokusohen te transporti detar në Hormuz dhe mbrojtja e Lindjes së Mesme”

Ahmet Salih Alacaci
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka udhëhequr një dialog rajonal për sigurinë në Bahrein, duke mbledhur zyrtarë të lartë të mbrojtjes nga 12 vende për të diskutuar sigurinë rajonale, bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe transportin tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Ne vazhdojmë të qëndrojmë krah për krah me partnerët tanë rajonal”, citohet komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper, pas bisedimeve me zyrtarë të lartë ushtarakë nga Bahreini, Egjipti, Jordania, Kuvajti, Libani, Omani, Katari, Arabia Saudite, Siria, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemeni.
“Diskutimet theksuan angazhimin tonë të përbashkët për sigurinë dhe stabilitetin rajonal”, shtoi Cooper.
Pjesëmarrësit diskutuan mbi situatën aktuale të sigurisë në rajon dhe mënyrat për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje në të gjithë Lindjen e Mesme.
Ata gjithashtu theksuan angazhimin e përbashkët për ruajtjen e qarkullimit të lirë të tregtisë përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe e transportit detar global, e cila ishte mbyllur pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën një fushatë bombardimesh ndaj Iranit në fund të muajit shkurt.
SHBA-ja dhe Irani arritën muajin e kaluar një memorandum mirëkuptimi për t’i dhënë fund përgjithmonë luftës, për të rihapur ngushticën dhe për të hequr bllokadën amerikane ndaj porteve iraniane. Ndërkohë vazhdojnë negociatat për një marrëveshje përfundimtare, e cila përfshin edhe programin bërthamor të Iranit.
Në deklaratë, CENTCOM tha se SHBA-ja dhe partnerët e saj rajonal operojnë atë që e përshkroi si ombrellën më të madhe dhe më të sofistikuar aktive të mbrojtjes ajrore dhe raketore në botë në të gjithë Lindjen e Mesme.
Në muajin janar, CENTCOM dhe vendet e rajonit krijuan një qendër koordinimi për mbrojtjen ajrore të Lindjes së Mesme për të ndarë informacione dhe paralajmërime për kërcënimet, si dhe për t’iu përgjigjur situatave emergjente.
Një përshkallëzim i shkurtër gjatë fundjavës përfshiu sulme iraniane me raketa dhe dronë ndaj objekteve ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein, të cilat Teherani tha se ishin përgjigje ndaj sulmeve amerikane ndaj objektivave brenda Iranit.
CENTCOM theksoi se ky dialog shënoi herën e parë që udhëheqës ushtarak nga Siria dhe Libani morën pjesë në një konferencë rajonale të mbrojtjes të udhëhequr nga SHBA-ja.
Takimi u zhvillua dy ditë pasi Cooper u takua në Bejrut me presidentin libanez, Joseph Aoun dhe komandantin e ushtrisë, gjeneralin Rodolphe Haykal, për të diskutuar përgatitjet për zbatimin e një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar së fundmi nga SHBA-ja mes Libanit dhe Izraelit.