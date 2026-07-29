Bilanci i viktimave nga tërmeti i fuqishëm në Japoni rritet në 13, vazhdojnë kërkimet për punëtorët e zhdukur

Amir Latif Arain
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Bilanci i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi prefekturën jugperëndimore Kumamoto të Japonisë është rritur në të paktën 13, ndërsa dhjetëra persona janë plagosur dhe shtatë të tjerë rezultojnë ende të zhdukur, deklaroi kryeministrja Sanae Takaichi, sipas transmetuesit shtetëror NHK, transmeton Anadolu.
Tërmeti me magnitudë 7,1 shkaktoi dëme të mëdha, përfshirë zjarre në banesa, shembje urash, rrëzim ndërtesash dhe shkatërrimin e kullave prej çeliku. Ai la gjithashtu rreth 48 mijë familje pa energji elektrike.
Zyrtarët njoftuan se 33 persona janë plagosur.
Tërmeti arriti nivelin maksimal 7 në shkallën japoneze të intensitetit sizmik, niveli më i lartë i mundshëm. Tërmeti i fundit që arriti këtë intensitet ishte ai i Gadishullit Noto në Ditën e Vitit të Ri 2024.
Një fabrikë letre në qytetin Yatsushiro ishte ndër zonat më të goditura. Zyrtarët thanë se 11 punëtorë mbetën të bllokuar pas tërmetit. Katër prej tyre janë shpëtuar, përfshirë dy që u gjetën në gjendje arresti kardiak dhe dy të tjerë me lëndime të rënda.
Operacioni i kërkim-shpëtimit për punëtorët e mbetur vazhdon.
Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) fillimisht e raportoi tërmetin me magnitudë 7,1, përpara se ta rishikonte në 6,8.
Sipas USGS-së, tërmeti goditi në një thellësi prej 10 kilometrash në orën 16:27 sipas kohës lokale, rreth 5 kilometra në lindje të qytetit Uto në prefekturën Kumamoto.
Një pasgoditje me magnitudë 5,6 u regjistrua në orën 17:08 sipas kohës lokale, me epiqendër 16 kilometra në verilindje të Tsunagi në Kumamoto, njoftoi USGS.
Linja e trenit të shpejtësisë së lartë Kyushu Shinkansen do të mbetet jashtë funksionit edhe të mërkurën, ndërsa shërbimi i tramvajit në qytetin Kumamoto pritet të rifillojë me shpejtësi të reduktuar.
Byroja e Transportit të Qytetit Kumamoto paralajmëroi se shërbimi mund të pezullohet sërish nëse ndodh një tjetër tërmet i fortë.
Autoritetet u bënë thirrje banorëve të mbeten vigjilentë ndaj aktivitetit të mëtejshëm sizmik.
Japonia, një nga vendet më të prekura nga tërmetet në botë, ndodhet përgjatë "Unazës së Zjarrit" të Paqësorit dhe përjeton rreth 20 për qind të tërmeteve në botë me magnitudë 6 ose më të lartë.