Bilanci i viktimave nga tërmetet në Venezuelë rritet në 188

Muhammed Yasin Güngör
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
ilanci i viktimave nga tërmetet e fuqishme që goditën bregdetin verior të Venezuelës është rritur në 188, transmeton Anadolu.
Jorge Rodriguez, president i Asamblesë Kombëtare, tha se 1.520 persona të plagosur janë pranuar në spitale dhe po marrin trajtim mjekësor.
Ai shtoi se 138 pasgoditje janë regjistruar që nga tërmetet fillestare me magnitudë 7.2 dhe 7.5 që goditën vendin mbrëmë vonë.
Rodriguez po ashtu theksoi se të paktën 250 ndërtesa janë dëmtuar, kryesisht në shtetin La Guaira.
Fatkeqësia preku gjithashtu tetë spitale, duke detyruar evakuimin e pacientëve drejt institucioneve të tjera shëndetësore.
Mbrëmë vonë, tërmete të fuqishme goditën bregdetin verior të Venezuelës në Karaibe, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha dhe duke nxitur paralajmërime për cunami në të gjithë rajonin.
Presidentja në detyrë, Delcy Rodriguez, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në nivel kombëtar pas tërmeteve.