Bilanci i viktimave nga shpërthimi i gazit në një minierë qymyri në Kinë rritet në 82

Islam Uddin
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
Një shpërthim gazi në një minierë qymyri në provincën veriore Shanxi të Kinës ka vrarë të paktën 82 persona, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua, shpërthimi ndodhi mbrëmë në minierën e qymyrit Liushenyu në qarkun Qinyuan, ku në momentin e incidentit ndodheshin 247 punëtorë nën tokë.
Ekipet e reagimit emergjent mbeten të angazhuara në vendngjarje, ndërsa përpjekjet vazhdojnë për të shpëtuar punëtorët e zhdukur dhe për të vlerësuar shkallën e plotë të tragjedisë.
Gjithashtu është nisur një hetim lidhur me katastrofën.