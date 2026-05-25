Besimtarët mblidhen në Mina përpara kulmit të Haxhit në vendet e shenjta

Rania R.a. Abushamala
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Autoritetet saudite njoftuan të hënën se haxhilerët kanë mbërritur plotësisht në qytetin kamp Mina, përpara qëndrimit vjetor në malin Arafat, kulmi i pelegrinazhit të Haxhit, i cili do të zhvillohet të martën, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp, zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Talal bin Shalhoub, tha se autoritetet kanë zbatuar “fazën e parë të planit të sigurisë së Haxhit në mënyrë të qetë dhe në koordinim të plotë me të gjitha agjencitë”.
Ai shtoi se mbërritja e haxhilerëve në Mina u përfundua “me efikasitet të lartë në qarkullimin e trafikut”, ndërsa besimtarët përgatiten të kalojnë natën aty përpara se të nisen drejt Arafatit të martën.
Bin Shalhoub tha se po bëhen përgatitje në terren për transferimin e haxhilerëve nga qyteti i shenjtë i Mekës drejt fushave të Arafatit.
Ritet e Haxhit nisën zyrtarisht të hënën me mbërritjen e haxhilerëve në Mina, në perëndim të Arabisë Saudite, mes shërbimeve dhe masave të gjera të sigurisë që synojnë lehtësimin e pelegrinazhit.
Sezoni gjashtëditor i Haxhit përfshin qëndrimin në Arafat të martën, qëndrimin gjatë natës në Muzdelife, ritualin simbolik të gurëzimit dhe tavafin përshëndetës në Xhaminë e Madhe në Mekë.
Ritet përbëhen nga disa veprime që simbolizojnë konceptet thelbësore të besimit islam dhe përkujtojnë sprovat e profetit Ibrahim dhe familjes së tij.
Autoritetet saudite njoftuan të premten se më shumë se 1,5 milion haxhilerë nga jashtë vendit kishin mbërritur për sezonin e këtij viti të Haxhit.