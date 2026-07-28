Belgjika zgjat alarmin për valën e të nxehtit, temperaturat pritet të arrijnë 35 gradë Celsius

Melike Pala
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Belgjika ka zgjatur planin e alarmit për valën e të nxehtit deri të shtunën në mbrëmje, pasi temperaturat parashikohet të rriten deri në 35 gradë Celsius, njoftoi Instituti Mbretëror Meteorologjik (RMI), transmeton Anadolu.
Faza e alarmit për valën e të nxehtit në vend do të mbetet në fuqi deri të shtunën në mbrëmje ndërsa një alarm i verdhë meteorologjik do të vazhdojë në të gjithë Belgjikën në ditët në vijim, përveç rajonit bregdetar nga e enjtja deri të shtunën, sipas RMI-së.
Temperaturat pritet të arrijnë rreth 30 gradë Celsius të martën, të rriten në 34-35 gradë Celsius të mërkurën dhe të mbeten rreth 32 gradë Celsius në pjesët lindore të vendit të enjten.
Instituti meteorologjik tha se ajër më i freskët pritet të hyjë përkohësisht në Belgjikë drejt fundit të javës.
Megjithatë, temperaturat në përgjithësi do të mbeten mbi 25 gradë Celsius në zonat e brendshme, ndërsa nga e diela parashikohet një tendencë e re rritjeje të temperaturave.
Alarmi i verdhë do të mbetet aktiv deri në mesnatën e së dielës ndërsa zonat bregdetare do të kalojnë në nivelin e gjelbër të alarmit nga e enjtja deri të shtunën.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin masa shtesë gjatë valës së të nxehtit, veçanërisht për të moshuarit dhe personat vulnerabël.
Belgjika regjistroi normën më të lartë të vdekshmërisë së tepërt në Evropë gjatë valës së të nxehtit në fund të qershorit, me më shumë se 2 mijë vdekje shtesë mbi nivelet e pritshme.
Vendi regjistroi një normë të vdekshmërisë së tepërt prej 48 për qind, dukshëm më të lartë se Franca me 23 për qind dhe Holanda me 13 për qind, pavarësisht se të tre vendet përjetuan temperatura të ngjashme të larta gjatë valës së të nxehtit.