Belgjika shqyrton njohjen e Palestinës pas shpërbërjes së organit qeverisës të Gazës nga Hamasi

İlayda Çakırtekin
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
STANBUL (AA) - Qeveria belge po shqyrton njohjen e Palestinës pasi Hamasi njoftoi shpërbërjen e strukturës së tij qeverisëse në Rripin e Gazës, raportoi agjencia e lajmeve Belga, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm, Maxime Prevot i tha transmetuesit VRT të hënën vonë se kishte udhëzuar kabinetin e tij të përgatisë një vendim për njohjen e Palestinës.
Kryeministri Bart De Wever kishte njoftuar vitin e kaluar në selinë e OKB-së në New York se njohja e tyre do të varej nga përmbushja e disa kushteve.
Partia shumicë CD&V kërkoi njohje të menjëhershme, duke theksuar se shpërbërja e strukturës qeverisëse do të hiqte një argument të rëndësishëm për shtyrjen e njohjes zyrtare të Palestinës nga Belgjika.
Ndërkohë, Prevot sinjalizoi se çështja e njohjes do të trajtohet së shpejti. “Nuk e di nëse do të jemi gati deri të premten, por do të jetë së shpejti në tryezë", tha ai.