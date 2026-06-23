Belgjika shpall alarm portokalli në gjithë vendin për shkak të valës së të nxehtit

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23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Belgjika po përgatitet për një valë të fortë të të nxehtit këtë javë, me temperatura që pritet të arrijnë nivele rekord dhe me autoritetet që kanë aktivizuar masa emergjente, njoftoi sot Instituti Mbretëror Meteorologjik (RMI), transmeton Anadolu.
RMI-ja ka vendosur gjithë vendin nën një alarm portokalli për të nxehtin, duke filluar nga e enjtja, sipas gazetës "Le Soir". Zonat bregdetare, që më parë nuk ishin të përfshira, tani gjithashtu janë përfshirë në zonën e paralajmërimit.
Në përgjigje të parashikimeve, qeveria belge ka mbledhur Qendrën Kombëtare të Krizave për të vlerësuar masat, veçanërisht lidhur me temperaturat e larta të pazakonta gjatë natës, të cilat zyrtarët i kanë cilësuar si “shqetësuese”.
Meteorologët presin që temperaturat të arrijnë kulmin rreth 37 gradë Celsius të enjten ndërsa disa parashikime sugjerojnë se në disa zona ato mund të arrijnë deri në 39 gradë Celsius më vonë gjatë javës.
Nata nga e enjtja në të premte mund të shënojë gjithashtu një rekord të ri kombëtar për temperaturat e natës, me minimumet që mund të arrijnë deri në 28 gradë Celsius.
Rekordi i mëparshëm, i vendosur në vitin 2015, ishte 24,4 gradë Celsius. E mërkura dhe e enjtja pritet të jenë ditët më të nxehta, me mot të lagësht dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit.
Parashikuesit paralajmërojnë gjithashtu për stuhi të mundshme në fund të së enjtes, me kushte të paqëndrueshme që mund të vazhdojnë edhe gjatë së premtes dhe së shtunës. Autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar, veçanërisht për grupet e rrezikuara.
Sipas udhëzimeve të alarmit portokalli, qytetarët këshillohen të pinë shumë ujë, të shmangin rrezet direkte të diellit, të veshin rroba të lehta, të qëndrojnë në ambiente të freskëta, të konsumojnë vakte më të vogla dhe të mbajnë të mbyllura dritaret dhe dyert gjatë orëve më të nxehta të ditës.