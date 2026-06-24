Belgjika shpall alarm kombëtar për shkak të valës së të nxehtit

Necva Taştan Sevinç
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Belgjika shpalli sot alarm mbarëkombëtar për shkak të të nxehtit pasi një valë intensive e të nxehtit përfshiu vendin, duke detyruar operatorin kombëtar hekurudhor SNCB të anulojë rreth 100 trena në ditë, transmeton Anadolu.
Alarmi u aktivizua sipas planit kombëtar të ngrohjes pas një takimi midis Qendrës Kombëtare të Krizave, Ministrisë së Shëndetit Publik, Institutit Mbretëror Meteorologjik (RMI) dhe agjencive të tjera përkatëse. SNCB njoftoi se rreth 100 trena do të anulohen çdo ditë nga e mërkura deri të premten për shkak të temperaturave ekstreme, njoftoi agjencia e lajmeve Belga.
Operatori hekurudhor tha se masa ishte e nevojshme për të garantuar komoditetin e pasagjerëve dhe sigurinë e stafit, duke vënë në dukje se disa prej trenave të tij më të vjetër nuk kanë ajër të kondicionuar dhe janë më të prekshëm ndaj defekteve të lidhura me nxehtësinë.
Si masë paraprake, shërbimet e udhëtarëve në orët e pikut do të anulohen ndërsa frekuencat e trenave në disa linja, përfshirë Geraardsbergen-Mechelen dhe Hal-Vilvoorde, do të reduktohen në një tren në orë.
Kompania këshilloi pasagjerët e cenueshëm që të shmangin udhëtimet aty ku është e mundur, u bëri thirrje udhëtarëve të shmangin orët e pikut dhe i inkurajoi ata të qëndrojnë të hidratuar. Rreth 100 stacione hekurudhore në të gjithë Belgjikën ofrojnë çezma falas me ujë të pijshëm.
Autoritetet paralajmëruan se vapa e jashtëzakonshme e përjetuar ditët e fundit pritet të intensifikohet dhe të vazhdojë të paktën deri të dielën. Temperaturat në pjesën më të madhe të vendit pritet të kalojnë 35 gradë Celsius nga e mërkura, me maksimalet që arrijnë në 38 gradë Celsius të premten.
Pothuajse i gjithë vendi është nën një paralajmërim portokalli të nxehtësisë, niveli i dytë më i lartë i alarmit, i cili lëshohet kur temperaturat rriten mbi 35 gradë Celsius. Zyrtarët paralajmëruan se temperaturat gjatë natës do të mbeten jashtëzakonisht të larta dhe se përqendrimet e ozonit pritet të rriten ndjeshëm në ditët në vijim.
Belgjika është në mesin e disa vendeve evropiane që po përjeton temperatura jashtëzakonisht të larta këtë javë pasi vala e të nxehtit është përhapur në pjesë të kontinentit.