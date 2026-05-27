Belgjika rishpërndan udhëzimet emergjente për Ebolën pas alarmit të rremë në spital

Beyza Binnur Dönmez
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Belgjika ka rishpërndarë udhëzimet emergjente për mjekët dhe spitalet mbi trajtimin e rasteve të dyshuara me Ebola, pas një alarmi të rremë më herët këtë javë në qytetin Roeselare, transmeton Anadolu.
Siç raportoi agjencia Belga, autoritetet belge thanë se nuk është konfirmuar asnjë rast me Ebola në vend, por Shërbimi Federal për Shëndetin Publik (FPS) u rikujtoi spitaleve dhe mjekëve të përgjithshëm protokollet që duhet të ndjekin nëse pacientët shfaqin simptoma të lidhura me virusin.
“Ne kemi informuar edhe një herë në mënyrë të detajuar spitalet dhe mjekët për procedurat emergjente në rast të një infeksioni të dyshuar me virusin Ebola”, tha zëdhënësja e FPS-së, Annelies Wynant.
Alarmi i ripërtërirë vjen mes shqetësimeve ndërkombëtare në rritje për shpërthimet e Ebolës në Afrikë dhe frikës për mundësinë e mbërritjes në Evropë të udhëtarëve të infektuar.
Autoritetet thanë se spitalet janë trajnuar për të aktivizuar menjëherë procedurat e izolimit sapo identifikohet një rast i dyshuar.
Këto procedura u zbatuan përkohësisht të hënën në mbrëmje në një spital në Roeselare, pasi një pacient shfaqi simptoma të mundshme të lidhura me Ebolën. Testet laboratorike më vonë përjashtuan infeksionin me Ebola dhe alarmi u hoq.
Më 17 maj, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) shpalli shpërthimin e Ebolës që po prek Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandën si emergjencë globale shëndetësore, pasi infeksionet dhe vdekjet e dyshuara vazhduan të rriteshin në lindje të Kongos dhe raste të konfirmuara u shfaqën jashtë zonës fillestare të shpërthimit.
Autoritetet shëndetësore më herët kanë paralajmëruar se shpërthimi vazhdon të përhapet në pjesë të Afrikës, duke prekur edhe vendet fqinje.
Sipas Qendrave Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC), 10 vende (Ruanda, Kenia, Tanzania, Angola, Burundi, Republika e Afrikës Qendrore, Republika e Kongos, Etiopia, Sudani i Jugut dhe Zambia) përballen me rreziqe të lidhura me shpërthime të mundshme të Ebolës.
OBSH-ja gjithashtu ka deklaruar se megjithëse rreziku i përhapjes globale mbetet i ulët situata po monitorohet nga afër për shkak të numrit të rasteve, infeksioneve mes punonjësve shëndetësorë dhe shpërthimeve në zonat urbane.