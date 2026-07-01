Belgjika regjistron emigrimin më të lartë të qytetarëve të BE-së në vitin 2024

Şeyma Erkul Dayanç
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Një numër rekord qytetarësh të Bashkimit Evropian (BE) u larguan nga Belgjika në vitin 2024, sipas raportit vjetor të publikuar të mërkurën nga agjencia belge e migracionit Myria, e cila theksoi se nivelet e imigrimit mbetën përgjithësisht të qëndrueshme, transmeton Anadolu.
Gjithsej 171.706 shtetas të huaj emigruan drejt Belgjikës gjatë vitit 2024, një shifër e ngjashme me atë të vitit 2023, por më e lartë se nivelet para pandemisë, pjesërisht si pasojë e flukseve të mëparshme të lidhura me luftën në Ukrainë.
Sipas raportit, pothuajse gjysma e të gjithë të ardhurve ishin nga vendet anëtare të BE-së, ndërsa 14 për qind vinin nga vende evropiane jashtë BE-së, 17 për qind nga Azia, 16 për qind nga Afrika dhe 5 për qind nga kontinentet amerikane.
Rumunët mbetën grupi më i madh, me 18.845 ardhje, shumica prej tyre burra, ndërsa punësimi u përmend si arsyeja kryesore e migrimit.
Pas tyre renditeshin shtetasit nga Franca, Ukraina, Holanda, Spanja dhe Maroku. Shtetasit francezë përbënin numrin më të madh të emigranteve femra.
Në vitin 2024, 91.866 shtetas të huaj u larguan nga Belgjika, një shifër që mbeti përgjithësisht e qëndrueshme krahasuar me vitet e mëparshme.
Megjithatë, qytetarët e BE-së përbënin numrin rekord të largimeve, me 61.338 persona që u larguan nga vendi, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë.
Rumunët (15.414), francezët (10.442) dhe holandezët (6.256) ishin kombësitë kryesore mes atyre që u larguan.
“Emigrimi i qytetarëve të BE-së është një fenomen kompleks që varet nga strategjitë e lëvizshmërisë së secilës kombësi”, tha Myria.
“Dinamika është e ndryshueshme dhe e vështirë për t’u parashikuar, pasi lidhet gjithashtu me arsyet fillestare përse këto grupe erdhën këtu”, shtoi ajo.
Agjencia bëri të ditur gjithashtu se popullsia e Belgjikës më 1 janar 2025 ishte 11.825.551 banorë. Nga ky total, 1.634.924 ishin shtetas të huaj, ndërsa 2.619.289 persona ishin me origjinë të huaj, një shifër që përbën 22 për qind të popullsisë së vendit.