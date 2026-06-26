Belgjika regjistron ditën më të nxehtë të vitit, temperaturat ekstreme nxisin debatin për klimën

Necva Taştan Sevinç
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Belgjika ka vazhduar nën stres të rëndë termik, pasi autoritetet lëshuan alarm të kuq për vapë në disa pjesë të vendit dhe temperaturat parashikohej të arrinin deri në 40 gradë Celsius, transmeton Anadolu.
Instituti Mbretëror Meteorologjik vendosi provincat Limburg dhe Liege nën nivelin më të lartë të paralajmërimit për vapë, duke deklaruar se e premtja do të ishte dita më e nxehtë e valës aktuale të të nxehtit. Transmetuesi publik VRT NWS raportoi se temperaturat në Uccle, në rajonin e kryeqytetit Bruksel, arritën në 35.3 gradë Celsius deri në orët e para të pasdites, duke e bërë atë ditën më të nxehtë të vitit.
Ndërkohë, një tren Eurostar me rreth 400 pasagjerë u prish pranë qytetit Leuven për shkak të një problemi teknik, duke detyruar evakuimin e pasagjerëve dhe transferimin e tyre në një tren tjetër. Sipas agjencisë së lajmeve Belga, shërbimet emergjente shpërndanë ujë në vendngjarje, ndërsa të paktën tre udhëtarë u dërguan në një spital aty pranë për shkak të vapës.
Autoritetet gjithashtu lëshuan paralajmërime për smog veror për të premten dhe të shtunën, veçanërisht për provincën Antverp, Bruksel dhe zonën Kortrijk. Fëmijët, të moshuarit dhe personat me probleme të frymëmarrjes u këshilluan të shmangin aktivitetet e rënda fizike në ambiente të hapura.
Vapa shkaktoi anulime dhe ndryshime në oraret e aktiviteteve, përfshirë fundjavën e rikrijimit historik të Waterloo-s dhe panairin veror “Zomerbraderij” në Lier. Muzeu SMAK në Gent u mbyll përkohësisht pasi sistemi i tij i kondicionimit nuk arriti të përballonte temperaturat në rritje ndërsa festivali “Genk on Stage” ndryshoi orarin për të shmangur orët më të nxehta të ditës.
Edhe shërbimet publike u prekën, me pezullimin e grumbullimit të mbeturinave në disa pjesë të Limburgut dhe me disa porta manuale të rrugëve ujore që mbetën pa personel gjatë pasdites për të mbrojtur punëtorët.
Kryeministri belg, Bart De Wever u bëri thirrje qytetarëve të “përdorin arsyen e shëndoshë”, të shmangin aktivitetet e rënda fizike, të pinë mjaftueshëm ujë dhe të kujdesen për personat më të rrezikuar.
Vala e të nxehtit gjithashtu ringjalli tensionet politike lidhur me strategjinë klimatike të Belgjikës.
Ministri flaman i Klimës, Hans Bonte tha se kushtet aktuale “duhet të shërbejnë si një kambanë alarmi për çdo nivel të politikëbërjes”, duke bërë thirrje për veprime më të forta kundër ndryshimeve klimatike.
Ministri federal i Klimës, Jean-Luc Crucke ftoi 21 ministra evropianë në një takim më 1 korrik për të diskutuar masat për valët e ardhshme të të nxehtit, përfshirë modernizimin e sistemeve të paralajmërimit, krijimin e hapësirave publike me ajër të kondicionuar dhe forcimin e mbrojtjes civile.
Megjithatë, kryeministri i qeverisë flamane, Matthias Diependaele mbrojti qasjen aktuale të rajonit, duke theksuar se autoritetet duhet të ofrojnë mbështetje “pa nxitur panik”.
Parashikohet që vala e të nxehtit të zbutet duke filluar nga e diela, me temperaturat që pritet të kthehen në nivele më tipike sezonale në fillim të javës së ardhshme.