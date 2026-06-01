Belgjika prezanton rregulla më të rrepta për studentët e huaj

İlayda Çakırtekin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Qeveria belge prezantoi sot rregulla më të rrepta për studentët e huaj që kërkojnë të studiojnë në vend ose të rinovojnë lejet e tyre të qëndrimit si studentë, sipas agjencisë së lajmeve Belga, transmeton Anadolu.
Sipas masave të reja që synojnë parandalimin e abuzimit të mundshëm të sistemit, studentët e huaj do të duhet të tregojnë përparim më të shpejtë akademik duke fituar të paktën 60 kredite brenda dy viteve të para akademike dhe më pas të paktën 40 kredite çdo vit pas kësaj.
Kohëzgjatjet maksimale të studimit do të përcaktohen më qartë për diplomat master, programet e avancuara master, certifikatat dhe studimet e doktoraturës.
Qeveria synon të parandalojë studentët nga zgjatja e qëndrimit të tyre duke ndryshuar vazhdimisht kurset.
Rregullat e vizave thuhet se po shtrëngohen për studentët në institucione të panjohura, përfshirë disa shkolla arti të pamiratuara dhe shkolla private biznesi.