Belgjika përgatit ringjallje më të lirë të projektit të ishullit energjetik në Detin e Veriut

Melike Pala
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Qeveria federale e Belgjikës po përgatit një version të rishikuar dhe me kosto më të ulët të projektit të vonuar të ishullit energjetik në Detin e Veriut, pasi shpenzimet për planin fillestar u rritën ndjeshëm, transmeton Anadolu.
Ministri i Energjisë, Mathieu Bihet, sipas agjencisë së lajmeve Belga, pritet t’ia paraqesë propozimin e përditësuar qeverisë në ditët në vijim.
Plani i rishikuar parashikohet të ulë kostot me rreth 2 miliardë euro (2.3 miliardë dollarë) krahasuar me planin e mëparshëm.
Ishulli i Princeshës Elizabeth, i vendosur rreth 45 kilometra larg bregdetit belg pranë qytetit Ostend, është projektuar për të lidhur fermat me erë në det të hapur me rrjetin kombëtar të energjisë elektrike dhe përfundimisht për të krijuar një lidhje nënujore energjetike me Mbretërinë e Bashkuar.
Projekti u përball me pengesa të mëdha vitin e kaluar pasi kostot e vlerësuara u rritën ndjeshëm nga rreth 2.2 miliardë euro në më shumë se 10 miliardë euro, përfshirë shpenzimet që lidhen me lidhjen e planifikuar me Mbretërinë e Bashkuar.
Pjesa më e madhe e barrës financiare pritej të binte mbi konsumatorët belgë të energjisë elektrike.
Sipas propozimit të ri, ndërlidhja me Mbretërinë e Bashkuar do të mbetet pjesë e projektit, por me kapacitet paksa të reduktuar, nga 1.4 gigavat në 1.2 gigavat.
Plani i përditësuar do të vazhdojë të kombinojë infrastrukturën e energjisë me erë në det të hapur me lidhjet ndërkombëtare të energjisë elektrike, një strategji që synon të forcojë rolin e Belgjikës si një qendër energjetike në Evropën veriperëndimore.
Zyrtarët përmendën rënien e çmimeve për pajisjet e tensionit të lartë si një faktor kyç pas përballueshmërisë më të mirë të projektit.
Rregullatorët belgë dhe britanikë ende po negociojnë mënyrën se si do të ndahen kostot dhe përfitimet që lidhen me projektin e ndërlidhjes.
Nëse miratohet, projekti i rishikuar mund t’i mundësojë Belgjikës gjithashtu të ecë përpara me një fermë të tretë të planifikuar me erë në det të hapur, e cila më parë ishte pezulluar.