Belgjika lëshon alarm portokalli për vapë dhe stuhi të forta

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19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Instituti Mbretëror Meteorologjik i Belgjikës (KMI) lëshoi një alarm portokalli për vapë dhe stuhi të forta ndërsa temperaturat pritet të arrijnë në 35 gradë Celsius dhe kushtet e paqëndrueshme atmosferike kërcënojnë pjesë të vendit, transmeton Anadolu.
Sipas KMI-së, kushtet e nxehta dhe të lagështa do të mbizotërojnë gjatë gjithë ditës së premte, me temperatura që do të variojnë nga 30 gradë Celsius deri në 35 gradë Celsius.
Agjencia meteorologjike paralajmëroi se stuhitë e izoluara që do të zhvillohen gjatë pasdites mund të bëhen të forta, duke sjellë reshje intensive shiu për periudha të shkurtra, erëra të fuqishme dhe breshër të madh.
Alarmi portokalli për stuhi do të jetë në fuqi në Bruksel nga ora 19:00 sipas kohës lokale deri në orën 02:00 të së shtunës ndërsa alarmi portokalli për vapë do të mbetet në fuqi deri të hënën në mbrëmje.
Agjencia paralajmëroi për dëme lokale si pasojë e reshjeve të dendura, erërave të forta dhe breshrit të madh, duke shtuar se rajonet qendrore dhe perëndimore përballen me rrezikun më të madh.
Moti pritet të qetësohet gjatë natës. Parashikimet tregojnë se moti i ngrohtë ka të ngjarë të vazhdojë edhe javën e ardhshme.