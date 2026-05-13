Belgjika dhe Holanda nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për energjinë bërthamore

Melike Pala
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Zyra e ministrit belg të Energjisë, Mathieu Bihet ka bërë të ditur se Belgjika dhe Holanda kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për thellimin e bashkëpunimit në energjinë bërthamore, transmeton Anadolu.
Sipas marrëveshjes, të dy vendet do të punojnë së bashku për zgjerimin e aktiviteteve të kërkimit dhe zhvillimit dhe forcimin e shkëmbimit të ekspertizës në sektorin bërthamor. Nisma synon të forcojë rolin e energjisë bërthamore në mbështetjen e tranzicionit energjetik dhe rritjen e pavarësisë energjetike.
“Në tekst thuhet se Holanda mund të përfitojë nga njohuritë industriale dhe aplikimet ekzistuese në Belgjika, për shkak të numrit më të madh të centraleve bërthamore operative në Belgjikë. Ndërsa Holanda mund të ndajë njohuritë e fituara në ndërtimin e centraleve të reja bërthamore dhe zhvillimet lidhur me reaktorët modularë të vegjël (SMR)”, thuhet në deklaratë.
Bashkëpunimi do të përfshijë zgjedhjen e lokacioneve, proceset e lejeve dhe zhvillimin e komponentëve të reaktorëve. Marrëveshja parashikon edhe forcimin e lidhjeve mes kompanive dhe institucioneve kërkimore në të dy vendet përmes misioneve inovative dhe trajnimit të fuqisë punëtore për sektorin bërthamor.
Autoritetet vlerësojnë se projektet e mëdha të ndërtimit bërthamor mund të kërkojnë deri në 10 mijë punëtorë në fazat kulmore.
Ministri Bihet tha se projektet evropiane bërthamore kërkojnë “zinxhirë të fortë vlerash, ekspertizë të lartë dhe bashkëpunim të ngushtë mes shteteve, qendrave kërkimore dhe industrisë”, duke shtuar se të dy vendet synojnë ekosistem më “të fuqishëm, inovativ dhe të pavarur evropian bërthamor”.