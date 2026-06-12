Belgjikë, universitetet në Flandria do të zhvillojnë një kornizë të inteligjencës artificiale për shkollat

Şeyma Erkul Dayanç
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Pesë universitetet në rajonin verior holandishtfolës të Belgjikës, Flandria, janë ngarkuar me zhvillimin e një kuadri mbi përdorimin e inteligjencës artificiale (IA) në arsim, me kërkesë të ministres flamane të Arsimit, Zuhal Demir, raportoi sot agjencia e lajmeve Belga, transmeton Anadolu.
Qeveria flamane do të ndajë 10 milionë euro për projektin si pjesë e strategjisë së saj më të gjerë të IA-së. Demir tha se mjetet e IA-së përdoren tashmë gjerësisht në shkolla, me rreth një të katërtën e mësuesve të shkollës fillore dhe gati gjysmën e mësuesve të shkollës së mesme në Flandria që i përdorin ato.
Ajo tha se nevojitet kuadër i qartë për të siguruar miratimin e sigurt dhe të përgjegjshëm të teknologjisë.
Universitetet do të punojnë me institucione të shkencave të aplikuara, qendra kërkimore dhe partnerë privatë për të hartuar udhëzimet, duke u përqendruar në përdorimin e sigurt dhe kritik të IA-së në klasa dhe rolin e saj në mbështetjen e mësuesve.
Plani do të shqyrtojë uljen e ngarkesës së punës administrative, përmirësimin e reagimeve dhe identifikimin e boshllëqeve të të nxënit. Autoritetet thanë se sistemet e IA-së duhet të funksionojnë në mjedise të sigurta dhe të mbrojnë të dhënat e përdoruesve.
"Shkollat do të ruajnë autonomi të plotë mbi mënyrën se si përdoret IA në mësimdhënie", tha Demir.
Iniciativa është pjesë e strategjisë më të gjerë të qeverisë flamane "Gati për AI-në në Flandria, të përfshirë të gjithë", e cila përfshin plane për një Këshill të Lartë të IA-së për të këshilluar mbi politikat e IA-së.