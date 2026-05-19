Belgjikë, rastet e shfrytëzimit seksual të fëmijëve në internet arrijnë një nivel rekord

Melike Pala
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Një numër rekord fëmijësh dhe adoleshentësh u bënë viktima të shfrytëzimit seksual online në Belgjikë në vitin 2025, sipas raportit vjetor të publikuar nga fondacioni "Child Focus", transmeton Anadolu.
Organizata regjistroi 837 viktima të shfrytëzimit seksual online vitin e kaluar, duke përfshirë raste që përfshijnë torturë seksuale, ngacmim seksual dhe dërgim seksual pa pëlqim, më shumë se dyfishi i 401 rasteve të regjistruara tre vjet më parë.
Sipas "Child Focus", rritja lidhet pjesërisht me përdorimin në rritje të inteligjencës artificiale, veçanërisht përmes përhapjes së "deepnudes", imazheve realiste nudo të gjeneruara duke përdorur teknologjinë e IA-së.
"Urgjenca e përmirësimit të mbrojtjes online të fëmijëve tanë po bëhet edhe më urgjente. Sepse përtej ndikimit individual tek viktimat, ne duam të kemi edhe një ndikim kolektiv tek të gjithë fëmijët: përmes parandalimit të synuar të hartuar për t'i fuqizuar ata dhe duke avokuar për korniza legjislative që i mbrojnë ata", tha Drejtoresha Ekzekutive e "Child Focus", Nel Broothaerts.
Rastet e ngacmimit seksual u rritën ndjeshëm. "Child Focus" hapi 108 dosje të reja në vitin 2025, një rritje prej 151 për qind krahasuar me vitin e kaluar. Viktimat ishin mesatarisht 13 vjeç.
Organizata gjithashtu regjistroi 433 viktima të "Sextortion", duke shënuar një rritje prej 143 për qind nga viti në vit. "Sextortion" përfshin përdorimin e imazheve intime për të shantazhuar viktimat për materiale shtesë eksplicite ose para.
Raportet e "sextingut" jo-konsensual gjithashtu vazhduan të rriten, me 296 raste të reja të regjistruara në vitin 2025, një rritje prej 30 për qind nga viti i kaluar. Rreth tre të katërtat e viktimave ishin vajza, me një moshë mesatare prej 14 vjeç.
Raporti gjithashtu vuri në dukje një rritje e numrit të fëmijëve të cenueshëm që largohen vazhdimisht nga institucionet e kujdesit.
"Child Focus" mori 2.147 raportime për fëmijë të zhdukur vitin e kaluar, një rritje prej 19 për qind që përfshin 1.514 të mitur individualë. Sipas organizatës, zhdukjet e përsëritura shpesh lidhen me shfrytëzimin seksual.
Rastet që përfshijnë shfrytëzimin seksual të të miturve në prostitucion gjithashtu u rritën ndjeshëm.
"Child Focus" mori 151 raportime në vitin 2025, 60 për qind më shumë se një vit më parë. Në 61 për qind të rasteve, viktimat ishin më të reja se 16 vjeç, ndërsa tre viktima ishin nën moshën 13 vjeç.