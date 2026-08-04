Belgjikë, provinca e Antwerpit zgjeron ndalimin e nxjerrjes së ujit ndërsa thatësira përkeqësohet

Melike Pala
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Provinca e Antwerpit në Belgjikë do të zgjasë ndalimin e nxjerrjes së ujit në të gjithë territorin e saj nga 6 gushti pasi thatësira e vazhdueshme dhe temperaturat e larta vazhdojnë të ulin nivelet dhe rrjedhat e ujit, transmeton Anadolu.
Vendimi, i marrë nga zëvendësguvernatori, ndalon pompimin e ujit nga të gjitha rrugët ujore jo të lundrueshme dhe kanalet publike në të gjithë krahinën, njoftoi transmetuesi në gjuhën holandeze VRT. Masa do të mbetet në fuqi deri në përmirësimin e kushteve të thatësirës.
Një ndalim i pjesshëm ka qenë në fuqi që nga 17 korriku, duke mbuluar pothuajse të gjithë provincën, përveç zonave ujëmbledhëse të Polders Antwerp-Stabroek dhe Postelvaartje.
Autoritetet thanë se zonat e mbetura tani janë prekur gjithashtu pasi nivelet e ujit dhe prurjet kanë rënë më tej. Sipas provincës, parashikimet aktuale të motit tregojnë se nuk ka përmirësim të dukshëm në kushtet e thatësirës në afat të shkurtër.
Zyrtarët paralajmëruan se nivelet e ulëta të ujit përbëjnë një kërcënim serioz për ekosistemet ujore. Tharja e rrugëve ujore mund të dëmtojë menjëherë bimët dhe kafshët që varen nga uji ndërsa rrjedhjet e reduktuara rrisin temperaturat e ujit, ulin nivelet e oksigjenit dhe pakësojnë strehimoret natyrore për kafshët e egra.
Menaxhuesit e rrugëve ujore monitorojnë nga afër kushtet dhe do të vazhdojnë të vlerësojnë ndikimin e thatësirës, tha provinca. Autoritetet këshilluan ata që kërkojnë ujë të përdorin burime alternative.