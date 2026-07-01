Belgjikë, disa viktima dhe të plagosur nga zjarri në një ndërtesë 10-katëshe

Melike Pala
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Disa persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur rëndë që kur një zjarr i madh shpërtheu në një ndërtesë apartamentesh 10-katëshe në Antwerp të Belgjikës të mërkurën, raportoi transmetuesi kombëtar në gjuhën holandeze VRT, transmeton Anadolu.
Zjarri shpërtheu pak para orës 10:00 të mëngjesit sipas orës lokale në një ndërtesë banimi në lagjen Linkeroever të qytetit.
Policia konfirmoi se janë shënuar disa viktima, megjithëse numri i saktë i viktimave nuk është përcaktuar ende, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë në ndërtesë.
"Ka disa të plagosur rëndë dhe disa të plagosur lehtë. Fatkeqësisht, ka edhe një numër viktimash, por nuk mund të themi se sa në këtë moment. Prioriteti tani është kërkimi i njerëzve në ndërtesë dhe ofrimi i kujdesit mjekësor", tha zëdhënësja e policisë Kim Bastiaens.
Më shumë se 200 persona jetojnë në kompleksin e apartamenteve dhe operacionet e evakuimit ishin ende në vazhdim disa orë pasi filloi zjarri.
Një ekip me dron i Departamentit të Zjarrfikësve të Antwerp u vendos për të ndihmuar përpjekjet e kërkim-shpëtimit.
Ekipet e emergjencës nga zonat fqinje të zjarrfikësve dhe shpëtimit po mbështesnin gjithashtu operacionet.
Zjarrfikësit po vazhdojnë të inspektojnë të gjithë ndërtesën për të përcaktuar nëse banorë të tjerë kanë mbetur të bllokuar brenda dhe nëse mund të evakuohen në mënyrë të sigurt.
Një plan ndërhyrjeje mjekësore u aktivizua për të koordinuar ndihmën emergjente mjekësore, ndërsa banorët që u evakuuan dhe nuk kishin nevojë për trajtim po akomodohen në mjediset aty pranë.
Autoritetet lëshuan një alarm duke i nxitur banorët në zonë të mbajnë dritaret dhe dyert e mbyllura dhe të shmangin afërsinë e zjarrit.
Shkaku i zjarrit nuk është përcaktuar ende.