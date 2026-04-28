Belgjikë, 17 mijë fëmijë kanë prindër të burgosur

Şeyma Erkul Dayanç
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Rreth 17.000 fëmijë në Belgjikë po rriten me njërin ose të dy prindërit në burg, por ata mbeten "të padukshëm" për shkak të mungesës së regjistrimit, raportoi të martën Agjencia e Lajmeve Belge, transmeton Anadolu.
Shifra përfshin rreth 9.000 fëmijë në Flander, rajonin vetëqeverisës holandez në veri.
Mungesa e të dhënave gjithëpërfshirëse po pengon përgjigjet efektive të politikave dhe aksesin në shërbimet mbështetëse, tha Komisioneri për të Drejtat e Fëmijëve, duke bërë thirrje për një qasje të koordinuar dhe të përqendruar te fëmija.
Hulumtimi i kryer nga Universiteti i Lirë i Brukselit, së bashku me studimet ndërkombëtare, tregon se "burgosja prindërore" mund të ndikojë në mirëqenien, zhvillimin dhe të drejtat e fëmijëve.
Mbështetja e hershme dhe udhëzimi i duhur mund të ndihmojnë në zbutjen e këtyre efekteve, tha studimi.
Fëmijët në situata të tilla shpesh përjetojnë një gamë emocionesh, duke përfshirë humbjen, trishtimin, turpin, zemërimin, frikën dhe konfuzionin.
Ata mund të hasin vështirësi në shkollë dhe në jetën shoqërore, ndërsa presioni financiar brenda familjes mund të përkeqësojë më tej kushtet e jetesës.
Informacioni në lidhje me burgosjen e një prindi nuk jepet gjithmonë siç duhet dhe mund të jetë i paplotë, i vonuar ose mungon plotësisht.
Kushtet e vizitave ndryshojnë gjithashtu në burgje të ndryshme, ku disa ofrojnë mjedise të mbikëqyrura dhe miqësore për fëmijët dhe të tjera ofrojnë mjedise më formale që nuk janë të përshtatura për nevojat e fëmijëve.