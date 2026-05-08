BE thekson mbrojtjen e simboleve fetare pas përdhosjes së statujës së Virgjëreshës Maria nga ushtari izraelit në Liban

Şerife Çetin
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Bashkimi Evropian (BE) ka theksuar rëndësinë e mbrojtjes së simboleve fetare dhe garantimit të lirisë së fesë pas përdhosjes së pretenduar të një statuje të Virgjëreshës Maria nga një ushtar izraelit në jug të Libanit.
“Rikujtojmë rëndësinë e ruajtjes dhe mbrojtjes së simboleve të adhurimit dhe garantimit të lirisë së fesë”, tha zëdhënësi për çështjet e jashtme të BE-së, Anouar El Anouni, në një deklaratë me shkrim për Anadolu.
“Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje për përmbajtje në dritën e armëpushimit të brishtë midis Libanit dhe Izraelit dhe bisedimet janë duke vazhduar për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme”, shtoi ai.
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se ushtria konfirmoi se “çështja ishte në shqyrtim”.
Incidenti vjen mes një serie sulmesh dhe shkeljesh të raportuara ndaj simboleve dhe vendeve fetare të krishtera në qytetet me shumicë të krishterë të pushtuara nga forcat izraelite në jug të Libanit, duke shkaktuar kritika.
Ndër rastet më të fundit të raportuara ishte ai i një ushtari izraelit që shkatërroi një statujë të Jezu Krishtit në jug të Libanit, ndërsa policia izraelite gjithashtu pengoi Patriarkun Latin të Kudsit, Pierbattista Pizzaballa, të arrijë në Kishën e Varrit të Shenjtë në Kudsin Lindor gjatë festave të prillit dhe vendosi kufizime për pjesëmarrjen e të krishterëve në festimet e Pashkëve.