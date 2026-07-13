BE nis “Iniciativën Ekipi Gaza” prej 1 miliard dollarësh për të mbështetur përpjekjet e rimëkëmbjes së hershme

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13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Bashkimi Evropian (BE) nisi zyrtarisht “Iniciativën Ekipi Gaza”, duke bashkuar 883.6 milionë euro (1 miliard dollarë) kontribute financiare për të mbështetur përpjekjet e hershme të rimëkëmbjes në enklavën palestineze, transmeton Anadolu.
Iniciativa u shpall para takimit të dytë ministror të Grupit të Donatorëve për Palestinën, i organizuar nga Komisioni Evropian në Bruksel dhe i bashkëkryesuar nga Komisionerja e BE-së për Mesdheun, Dubravka Suica dhe kryeministri i Autoritetit Palestinez, Mohammad Mustafa.
Takimi mblodhi përfaqësues nga 65 delegacione, përfshirë vendet anëtare të BE-së, vendet partnere, organizatat ndërkombëtare dhe institucionet financiare, me qëllim koordinimin e mbështetjes për rimëkëmbjen e hershme të Gazës dhe diskutimin e përparimit në agjendën e reformave të Autoritetit Palestinez.
“Iniciativa Ekipi Gaza” bashkon kontributet nga Komisioni Evropian, Banka Evropiane e Investimeve, Banka Botërore dhe qeveritë e vendeve si Spanja, Danimarka, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Norvegjia, Finlanda, Italia, Holanda, Franca, Japonia, Zvicra, Suedia dhe Belgjika.
Sipas Komisionit Evropian, edhe Australia dhe Kanadaja kanë shprehur interes për t’iu bashkuar kësaj iniciative.
BE-ja tha se iniciativa synon të koordinojë projektet e rimëkëmbjes së hershme në Gaza në përputhje me Planin e Paqes për Gazën dhe Rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duke plotësuar përpjekjet më të gjera ndërkombëtare.
Financimi do të mbështesë projekte që synojnë rikthimin e shërbimeve bazë për civilët, përfshirë infrastrukturën e ujit dhe kanalizimeve, largimin e rrënojave dhe mbetjeve të ngurta, shërbimet shëndetësore, sistemet energjetike, bujqësinë dhe sigurinë ushqimore.
Deklarata theksoi gjithashtu angazhime të reja financiare përmes mekanizmit PEGASE të BE-së, i cili kanalizon ndihmën për Autoritetin Palestinez nën standarde transparence dhe mbikëqyrjeje.
BE-ja dhe disa vende evropiane nënshkruan marrëveshje të reja kontributi me vlerë 41.7 milionë euro përmes PEGASE, duke përfshirë mbështetje nga Spanja, Danimarka, Qiproja, Irlanda, Greqia, Portugalia, Italia, Holanda, Franca, Zvicra dhe Belgjika.
Kjo i shtohet 310 milionë eurove të angazhuara nga Komisioni Evropian përmes PEGASE për vitet 2026 dhe 2027.