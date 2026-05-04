BE: Kaukazi Jugor ka hyrë në fazën transformuese pas normalizimit të marrëdhënieve Armeni-Turqi

Melike Pala, Aysu Biçer
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Kaukazi Jugor ka hyrë në një fazë transformuese pas normalizimit të marrëdhënieve midis Armenisë dhe Turqisë, së bashku me një marrëveshje paqeje midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, tha sot presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, transmeton Anadolu.
Duke folur në hapjen e Samitit të 8-të të Komunitetit Politik Evropian (EPC) në Jerevan, Costa theksoi vrullin në rritje drejt stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal. Ai tha se lidhjet e përmirësuara midis Ankarasë dhe Jerevanit, së bashku me marrëveshjen Armeni-Azerbajxhan, po hedhin themelet për një rajon më të integruar dhe të lidhur.
"Kjo marrëveshje është një histori paqeje në Evropë që duhet festuar, në një botë ku përshkallëzimi dhe lufta duket se dominojnë. Falë kësaj marrëveshjeje dhe marrëdhënieve të përmirësuara midis Turqisë dhe Armenisë, rajoni ka hyrë në një rrugë transformuese", tha Costa duke treguar përpjekjet për të zhvilluar industri strategjike, tregje, korridore transporti, rrjete dixhitale dhe ndërlidhje energjitike.
Sipas tij, këto iniciativa shkojnë përtej lehtësimit të tregtisë dhe lëvizjes, duke ndihmuar në ndërtimin e besimit midis fqinjëve, krijimin e vendeve të punës dhe nxitjen e rritjes së përbashkët ekonomike.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen potencoi rëndësinë e forcimit të qëndrueshmërisë së Evropës në një peizazh gjeopolitik në ndryshim, duke paralajmëruar kundër varësisë së tepërt në sektorët kryesorë.
Duke reflektuar mbi mësimet nga krizat e fundit, ajo theksoi varësinë e kaluar të BE-së nga lëndët djegëse fosile të importuara si një dobësi e madhe, e përkeqësuar nga paqëndrueshmëria globale dhe luhatshmëria në rritje e çmimeve të energjisë.
"Ne duhet ta ndërtojmë mbështetjen tonë të energjisë shumë më të fortë, shumë më të besueshme në këto burime energjie vendase, më të lira dhe të parashikueshme që kemi", tha Von der Leyen duke iu referuar burimeve të rinovueshme si era, dielli, hidroenergjia, energjia gjeotermale si dhe energjia bërthamore.
Ajo nënvizoi nevojën për të përshpejtuar elektrifikimin në të gjithë BE-në për të rritur pavarësinë dhe konkurrueshmërinë energjetike. Presidentja e KE-së theksoi rëndësinë e forcimit të aftësive të sigurisë dhe mbrojtjes së Evropës, duke vënë në dukje planet për të mobilizuar deri në 800 miliardë euro deri në vitin 2030 për të adresuar boshllëqet ekzistuese dhe për të siguruar një pengesë të besueshme.
"Ne duhet të jemi në gjendje të mbrojmë veten. Është vonuar shumë", deklaroi Von der Leyen.