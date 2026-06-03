BE-ja zgjeron fleksibilitetin fiskal për mbrojtjen edhe në investimet energjetike

İlayda Çakırtekin
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Komisioneri i Ekonomisë i BE-së, Valdis Dombrovskis, ka njoftuar planet për të zgjeruar fleksibilitetin fiskal shtesë të dhënë për shpenzimet e mbrojtjes edhe në investimet energjetike, duke përmendur tronditjen energjetike të shkaktuar nga lufta në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
“Me kërkesë të një shteti anëtar, fusha e klauzolës aktuale kombëtare të përjashtimit për mbrojtjen mund të zgjerohet”, tha Dombrovskis gjatë një konference për media, ku paraqiti Paketën e Pranverës 2026 të Semestrit Evropian.
Teksa klauzola kombëtare e përjashtimit u lejon vendeve anëtare të devijojnë përkohësisht nga rregullat fiskale të BE-së në rrethana të jashtëzakonshme, Dombrovskis tha se një kufi vjetor prej 0,3 për qind të prodhimit bruto të brendshëm mund të aplikohet për masat e mbështetjes së energjisë brenda kufirit ekzistues prej 1,5 për qind të prodhimit bruto të brendshëm të dhënë për shpenzime shtesë të mbrojtjes.
Ai shtoi se masa do të jetë e disponueshme nga viti 2026 deri në vitin 2028, me një kufi të akumuluar prej 0,6 për qind të prodhimit bruto të brendshëm në periudhën trevjeçare.
“Për ato pak shtete anëtare që tashmë kanë përdorur fleksibilitetin e plotë sipas klauzolës kombëtare të përjashtimit për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, kjo do t’u lejojë atyre të kalojnë përtej 1,5 për qind të prodhimit bruto të brendshëm, me kusht një vlerësim shtesë të qëndrueshmërisë”, tha Dombrovskis.
Ai tha se fleksibiliteti do të jetë i disponueshëm për masat e ndërmarra nga shkurti 2026 e tutje, duke theksuar se përfshin iniciativa që synojnë uljen e varësisë nga lëndët djegëse fosile.
Ai shtoi se masa nuk përfshin mbështetje për subvencionimin e përdorimit të karburanteve fosile.
“Rekomandimi ynë mbetet i pandryshuar, masat duhet të jenë të përkohshme dhe të synuara, jo për të mbështetur kërkesën për lëndë djegëse fosile, sepse problemi aktual është një tronditje e ofertës dhe nuk mund të zgjidhet duke stimuluar kërkesën”, shtoi ai.