BE-ja vonon kufizimet e kimikateve të rrezikshme, pavarësisht planit rekord të goditjes

Asiye Latife Yılmaz
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Kontrollet e BE-së mbi 14 grupe substancash të rrezikshme, duke përfshirë kimikatet e përdorura në pelena dhe kimikatet e përhershme, janë vonuar ndjeshëm, sipas një raporti të publikuar të premten, transmeton Anadolu.
Komisioni Evropian nisi një "udhërrëfyes kufizimesh" në prill 2022 që synonte ndalimin e kategorive të gjera të substancave toksike, në atë që u përshkrua si goditja më e madhe ndonjëherë ndaj kimikateve të rrezikshme.
Megjithatë, katër vjet më vonë, komisioni ende nuk ka filluar rregullimin e shtatë nga 22 grupet e synuara dhe ka "ngrirë në mënyrë efektive" progresin në shtatë të tjera, sipas një rishikimi nga ClientEarth dhe Byroja Evropiane e Mjedisit.
Grupet mjedisore thanë se komisioni është bërë pengesa kryesore për udhërrëfyesin e tij, duke pretenduar "vonesa të paligjshme" që kanë rezultuar në gati 100.000 tonë ndotje shtesë nga gjashtë grupe kimike.
Sipas kuadrit kimik REACH të BE-së, komisioni kërkohet të përditësojë kufizimet brenda tre muajve nga marrja e mendimeve të ekspertëve. Raporti zbuloi se nuk e ka përmbushur kurrë këtë afat, me vonesa që variojnë nga 13 deri në 47 muaj, mesatarisht rreth dy vjet.
Rishikimi ngriti gjithashtu shqetësime në lidhje me mungesën e transparencës në vendimet rregullatore, veçanërisht vonesat dhe ndjekjen e paqartë të rregulloreve të bisfenolit dhe PVC-së, duke lënë pasiguri se si dhe kur do të adresohen rreziqet e njohura për shëndetin e njeriut.
Raporti i kërkoi komisionit të përshpejtojë zbatimin e kufizimeve kimike, të përmbushë detyrimet e tij ligjore sipas REACH dhe të sigurojë burime të mjaftueshme, transparencë dhe respektim të afateve kohore.