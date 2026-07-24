BE-ja vendos sanksione ndaj gjyqtarëve iranianë për përndjekjen e disidentëve dhe pakicave fetare

Necva Taştan Sevinç
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Bashkimi Evropian (BE) ka vendosur sanksione ndaj pesë gjyqtarëve iranianë, të akuzuar për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, përfshirë përndjekjen e disidentëve politikë dhe pakicave fetare, transmeton Anadolu.
Këshilli i BE-së njoftoi se gjyqtarët shërbejnë në Gjykatat Revolucionare rajonale të Iranit dhe kanë drejtuar procese gjyqësore kundër disidentëve, aktivistëve dhe anëtarëve të pakicave fetare, përfshirë fituesen e Çmimit Nobel për Paqe, Narges Mohammadi.
Sipas Këshillitt të BE-së, këto çështje janë bazuar në “akuza të paqarta që lidhen me sigurinë kombëtare dhe fenë”.
Gjyqtarët kanë shqiptuar dënime me vdekje, burgime të gjata, fshikullime, gjoba dhe ndëshkime të tjera ndaj disidentëve politikë dhe aktivistëve të të drejtave të njeriut, përfshirë për shkak të përfshirjes së tyre në protestat e vitit 2022 “Grua, Jetë, Liri”, të cilat shpërthyen pas vdekjes së Mahsa Amini.
“Teksa vëmendja e botës është e përqendruar te lufta në Lindjen e Mesme, nuk duhet të humbasim nga sytë shtypjen që Irani ushtron ndaj popullit të vet”, shkroi shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, në rrjetin social amerikan X.
“Teksa Teherani intensifikon goditjen ndaj kundërshtarëve brenda vendit, BE-ja do të vazhdojë t’i mbajë përgjegjës ata që janë përgjegjës”, shtoi ajo.
Blloku evropian gjithashtu vendosi sanksione ndaj hakerit dhe inxhinierit iranian të kompjuterëve, Nima Salehi, themelues dhe figurë kryesore e grupit kibernetik Ashiyane.
Sipas Këshillit të BE-së, ky grup bashkëpunon ngushtë me policinë Kibernetike iraniane FATA, e cila është tashmë në listën e sanksioneve të BE-së, si dhe me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Grupi dyshohet se ka kryer sulme intensive kibernetike kundër kundërshtarëve të regjimit, reformistëve dhe institucioneve të huaja, duke ndihmuar autoritetet iraniane në shtypjen e opozitës.
Me këto masa të reja, regjimi i sanksioneve të BE-së për shkeljet e të drejtave të njeriut në Iran përfshin tashmë 269 individë dhe 53 entitete.
Masat përfshijnë ngrirjen e aseteve, ndalimin e udhëtimit në territorin e BE-së dhe ndalimin e vënies në dispozicion të fondeve ose burimeve ekonomike për personat dhe entitetet e sanksionuara.
BE-ja ruan gjithashtu ndalimin e eksportit drejt Iranit të pajisjeve që mund të përdoren për represion të brendshëm ose për mbikëqyrje të telekomunikacionit.