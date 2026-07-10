BE-ja thirrje përpara përvjetorit të masakrës në Srebrenicë: Nuk ka vend për mohimin e gjenocidit në Evropë

Şeyma Erkul Dayanç
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Bashkimi Evropian (BE) bëri thirrje të premten për refuzimin e "mohimit të gjenocidit" dhe glorifikimin e kriminelëve të dënuar të luftës përpara 31-vjetorit të masakrës në Srebrenicë në vitin 1995, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas dhe Komisionerja e Zgjerimit, Marta Kos, bënë homazhe për "mbi 8.300 burra dhe djem boshnjakë" të cilët thanë se "u vranë në gjenocidin e Srebrenicës 31 vjet më parë".
"Mendimet tona janë me familjet e viktimave të gjenocidit. Ne ndajmë pikëllimin e atyre që durojnë ankthin e pasigurisë për të dashurit e tyre të zhdukur dhe ne vazhdojmë të qëndrojmë pranë të mbijetuarve, jeta e të cilëve u përmbys në korrik 1995," thanë ata.
Dy zyrtaret e përshkruan gjenocidin në Srebrenicë si "ndër episodet më të errëta në historinë e Evropës" dhe thanë se ai shërben si një kujtesë për nevojën për të ndërtuar shoqëri paqësore, për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin njerëzor dhe për të mbështetur vlerat mbi të cilat është themeluar BE-ja.
Ata gjithashtu iu referuan vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dy vjet më parë për të caktuar 11 korrikun si Ditën Ndërkombëtare të Reflektimit dhe Përkujtimit të Gjenocidit të 1995 në Srebrenicë.
“Nuk ka vend në Evropë për mohimin e gjenocidit, revizionizmin apo glorifikimin e kriminelëve të dënuar të luftës”, thuhet në deklaratë.
Kallas dhe Kos u bënë thirrje liderëve në Bosnje e Hercegovinë dhe në të gjithë rajonin që të "zgjidhin përgjegjësinë mbi ndarjen, dialogun mbi konfrontimin" dhe të mbështesin përpjekjet për të identifikuar viktimat e mbetura.
Ata thanë se BE-ja mbetet e përkushtuar ndaj të ardhmes evropiane të Bosnjë e Hercegovinës si "një vend sovran, i bashkuar, multietnik dhe demokratik".