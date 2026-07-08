BE-ja: Tensionet e reja SHBA-Iran i ndërlikojnë më tej bisedimet për t'i dhënë fund luftës

İlayda Çakırtekin
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Shefja e Politikës së Jashtme të BE-së, Kaja Kallas tha të mërkurën se tensionet e ripërtëritura midis SHBA-së dhe Iranit mund të komplikojnë bisedimet për t'i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
"Shkëmbimet e zjarrit midis SHBA-së dhe Iranit komplikojnë më tej bisedimet tashmë të mbushura për t'i dhënë fund luftës. Sulmet e Iranit ndaj Bahreinit dhe Kuvajtit janë të papranueshme," shkroi Kallas në platformën e mediave sociale amerikane X.
Duke treguar angazhimin e Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, ajo tha se sulmet e tij të fundit mbi anijet pranë rrugës ujore strategjike shkelin angazhimin dhe kërcënojnë të ndërpresin rifillimin e furnizimit me energji. Ajo bëri thirrje që liria e lundrimit të jetë e papenguar.
"Të hënën e ardhshme, ministrat e jashtëm të BE-së do të takohen me homologët e tyre të Gjirit për të diskutuar se si mund të punojmë së bashku për të mbështetur zbatimin e marrëveshjes dhe për të ruajtur lirinë e lundrimit në Ngushticën si dhe në Detin e Kuq," shtoi Kallas.
Më parë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se nisi një operacion me raketa dhe dron që synonte 85 vende ushtarake amerikane, duke përfshirë Portin Salman, selinë e Flotës së Pestë të Marinës së SHBA-së në Bahrein dhe bazën ajrore Ali Al-Salem në Kuvajt.
Ndërkohë, ushtria amerikane tha se kreu një valë të re sulmesh kundër Iranit, duke goditur më shumë se 80 objektiva në përgjigje të sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit.
Komanda Qendrore e SHBA (CENTCOM) tha se sulmet u kryen "në përgjigje të menjëhershme ndaj sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit".
Irani dhe SHBA-ja arritën një memorandum mirëkuptimi më 17 qershor, me qëllim përfundimin e konfliktit të tyre ushtarak, i cili filloi në fund të shkurtit.