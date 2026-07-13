BE-ja synon tregtinë e arit të Sudanit me sanksione të reja

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13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Bashkimi Evropian (BE) ka vendosur sanksione të reja që synojnë tregtinë e arit të Sudanit dhe kufizojnë qasjen në kimikatet e përdorura për nxjerrjen e arit, transmeton Anadolu.
Këshilli Evropian tha se masat synojnë të ndërpresin burimet financiare që mbështesin konfliktin dhe të rrisin presionin ndaj aktorëve të akuzuar për nxitjen e luftës.
Sipas vendimit, BE-ja ndaloi blerjen, importin dhe transferimin e arit me origjinë nga Sudani, si dhe ndaloi shitjen, furnizimin, transferimin dhe eksportin e merkurit dhe cianurit drejt këtij vendi.
Kufizimet gjithashtu përfshijnë shërbime të lidhura, përfshirë asistencën teknike, aktivitetet ndërmjetësuese dhe mbështetjen financiare që lidhen me mallrat e ndaluara.
“Ari është bërë një burim kyç i të ardhurave që mban gjallë konfliktin në Sudan”, tha Këshilli i BE-së, duke shtuar se kufizimi i tregtisë së arit sudanez dhe i qasjes në kimikate për miniera do të zvogëlojë burimet në dispozicion të atyre që janë përgjegjës për vazhdimin e dhunës.
Sudani është përfshirë në konflikt që nga prilli i vitit 2023, kur shpërthyen luftimet mes ushtrisë dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), për shkak të planeve për integrimin e forcës paramilitare në ushtri.
Lufta ka shkaktuar një nga krizat më të rënda humanitare në botë, duke vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe duke zhvendosur miliona të tjerë.